Грузия сегодня как никогда независима – премьер
За годы независимости страна прошла долгий путь развития и достигла значимых результатов, напомнил Кобахидзе 26.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-26T14:28+0400
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Спустя 35 лет после восстановления независимости Грузия стала как никогда суверенным и независимым государством, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на торжественном мероприятии, посвященном Дню независимости. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. По его словам, укрепление независимости и суверенитета позволило стране, несмотря на сложные вызовы, сохранять веру, обеспечивать мир и двигаться по пути устойчивого развития, который ведет к объединенной и процветающей Грузии. Премьер-министр подчеркнул, что за годы независимости страна прошла долгий путь развития и достигла значимых результатов. Он отметил, что в этом году Грузия отмечает 1700-летие провозглашения христианства государственной религией, подчеркнув, что вера стала неотъемлемой частью национальной культуры и духовной опоры общества. Премьер заявил, что христианство сформировало уникальную грузинскую культуру, а духовные ценности, основанные на вере, любви и традициях, невозможно победить ненавистью и злом. Он также подчеркнул, что на протяжении веков Грузия сохраняла государственность благодаря мужеству народа и верности национальным ценностям – языку, вере и традициям. Ираклий Кобахидзе поблагодарил почившего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II за вклад в возрождение Грузинской православной церкви и подчеркнул роль духовных ценностей в развитии страны. По его словам, патриотизм и гуманизм, не основанные на вере в Бога, являются ложными, тогда как духовные ценности остаются основой национального единства и устойчивости. Также Кобахидзе обратился к Католикосу-Патриарху всея Грузии Шио III, пожелав, чтобы его служение стало основой новой эпохи в истории церкви. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.
14:06 26.05.2026 (обновлено: 14:28 26.05.2026)
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Спустя 35 лет после восстановления независимости Грузия стала как никогда суверенным и независимым государством, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на торжественном мероприятии, посвященном Дню независимости.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
"Прошло 35 лет с тех пор как Грузия восстановила государственную независимость. С того времени мы продолжаем проходить наш "40-летний путь Моисея". Сегодня, спустя 35 лет после восстановления независимости, каждый патриотичный грузин может гордиться тем, что Грузия является независимой и суверенной как никогда прежде", – сказал Кобахидзе.
По его словам, укрепление независимости и суверенитета позволило стране, несмотря на сложные вызовы, сохранять веру, обеспечивать мир и двигаться по пути устойчивого развития, который ведет к объединенной и процветающей Грузии.
Премьер-министр подчеркнул, что за годы независимости страна прошла долгий путь развития и достигла значимых результатов.
Он отметил, что в этом году Грузия отмечает 1700-летие провозглашения христианства государственной религией, подчеркнув, что вера стала неотъемлемой частью национальной культуры и духовной опоры общества.
Премьер заявил, что христианство сформировало уникальную грузинскую культуру, а духовные ценности, основанные на вере, любви и традициях, невозможно победить ненавистью и злом.
Он также подчеркнул, что на протяжении веков Грузия сохраняла государственность благодаря мужеству народа и верности национальным ценностям – языку, вере и традициям.
"За эти 17 веков вокруг нас исчезали империи, а Грузия до сегодняшнего дня сохранила свою национальную самобытность и независимость. Если бы не Божья защита и вера грузинского народа в то, что мы являемся народом, находящимся под покровительством Богородицы, это историческое чудо не могло бы произойти", – сказал он.
Ираклий Кобахидзе поблагодарил почившего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II за вклад в возрождение Грузинской православной церкви и подчеркнул роль духовных ценностей в развитии страны.
По его словам, патриотизм и гуманизм, не основанные на вере в Бога, являются ложными, тогда как духовные ценности остаются основой национального единства и устойчивости.
"Именно патриотизм и гуманизм, основанные на вере в Бога, являются той силой, которая помогла нам преодолеть многие трудности в прошлом и поможет преодолеть любые трудности в будущем", – подчеркнул премьер.
Также Кобахидзе обратился к Католикосу-Патриарху всея Грузии Шио III, пожелав, чтобы его служение стало основой новой эпохи в истории церкви.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.