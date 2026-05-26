Грузия сегодня как никогда независима – премьер

За годы независимости страна прошла долгий путь развития и достигла значимых результатов, напомнил Кобахидзе 26.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-26T14:28+0400

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Спустя 35 лет после восстановления независимости Грузия стала как никогда суверенным и независимым государством, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на торжественном мероприятии, посвященном Дню независимости. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. По его словам, укрепление независимости и суверенитета позволило стране, несмотря на сложные вызовы, сохранять веру, обеспечивать мир и двигаться по пути устойчивого развития, который ведет к объединенной и процветающей Грузии. Премьер-министр подчеркнул, что за годы независимости страна прошла долгий путь развития и достигла значимых результатов. Он отметил, что в этом году Грузия отмечает 1700-летие провозглашения христианства государственной религией, подчеркнув, что вера стала неотъемлемой частью национальной культуры и духовной опоры общества. Премьер заявил, что христианство сформировало уникальную грузинскую культуру, а духовные ценности, основанные на вере, любви и традициях, невозможно победить ненавистью и злом. Он также подчеркнул, что на протяжении веков Грузия сохраняла государственность благодаря мужеству народа и верности национальным ценностям – языку, вере и традициям. Ираклий Кобахидзе поблагодарил почившего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II за вклад в возрождение Грузинской православной церкви и подчеркнул роль духовных ценностей в развитии страны. По его словам, патриотизм и гуманизм, не основанные на вере в Бога, являются ложными, тогда как духовные ценности остаются основой национального единства и устойчивости. Также Кобахидзе обратился к Католикосу-Патриарху всея Грузии Шио III, пожелав, чтобы его служение стало основой новой эпохи в истории церкви. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

