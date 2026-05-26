Крупнейшая туристическая выставка открылась у стенда Грузии в Шанхае

В течение трех дней посетители ITB China смогут ближе познакомиться с грузинской культурой, фольклором, гастрономией и вином 26.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Одна из крупнейших туристических выставок Азии – ITB China 2026 – открылась в Шанхае у национального стенда Грузии, сообщила Национальная администрация туризма. Грузия участвует в ITB China в статусе страны-партнера. Мероприятие проходит в Шанхае с 26 по 28 мая. На выставке ITB China грузинскому выставочному пространству выделено 400 квадратных метров. В специально оборудованном рабочем павильоне около 30 грузинских компаний получили возможность проводить встречи и налаживать деловые связи с потенциальными партнерами. В рамках выставки активно проходят презентации туристического потенциала Грузии. В течение трех дней посетители ITB China смогут ближе познакомиться с грузинской культурой, фольклором, гастрономией и вином. При поддержке Министерства культуры Грузии специальную культурную программу в павильоне представит ансамбль "Рустави". Посетители выставки смогут увидеть образцы грузинских ремесел и получить подробную информацию об уникальных коллекциях, хранящихся в музеях и фондах Грузии. Запланированы мастер-классы как по традиционным ремеслам, так и по грузинской каллиграфии. Кроме того, грузинские шеф-повара проведут для гостей кулинарное шоу, параллельно будет организована дегустация грузинского вина. Представление Грузии на ITB China в статусе страны-партнера существенно поспособствует повышению узнаваемости страны и привлечению новых туристических потоков из Китая. В течение выставки специальные видеоролики о туристическом направлении Грузии будут активно освещаться в китайских СМИ и на ведущих цифровых платформах. Как отметила Администрация, представление Грузии на ITB China в статусе страны-партнера существенно поможет повышению узнаваемости страны и привлечению новых туристов из Китая. В официальной церемонии открытия приняли участие замглавы Минэкономики Грузии Ираклий Надареишвили, замминистра культуры Георгий Мирцхулава и глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе. Грузия и Китай Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.

