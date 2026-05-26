Лидеры Азербайджана, Турции и Армении поздравили Грузию с 26 мая
26.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-26T12:23+0400
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе получил поздравительные письма от лидеров соседних государств по случаю Дня независимости страны. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии и грузинский народ с Днем независимости, подчеркнув высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами. В поздравительном письме Алиев отметил, что отношения Баку и Тбилиси основаны на традициях дружбы, братства и добрососедства, сформированных на протяжении веков. Он подчеркнул, что сегодня сотрудничество двух стран характеризуется активным политическим диалогом, регулярными взаимными визитами и развитием взаимовыгодных проектов. Президент Азербайджана также выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и расширении двусторонней повестки, отметив важность совместных усилий для развития региона. Алиев пожелал грузинскому народу мира, благополучия и процветания. Поздравительное письмо направил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в котором турецкий лидер подчеркнул дружественный и добрососедский характер отношений между странами."Уважаемый господин премьер-министр, от своего имени и от имени турецкого народа искренне поздравляю Вас и грузинский народ с Днем независимости соседней и дружественной Грузии", – говорится в письме. Он напомнил о недавней встрече на Анталийском дипломатическом форуме, где стороны обсудили развитие стратегического партнерства и дальнейшее углубление взаимодействия. Президент Турции выразил уверенность, что сотрудничество двух стран служит интересам региональной стабильности и благополучия народов, а также пожелал Грузии мира и процветания. С Днем независимости Грузию также поздравил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что укрепление братских отношений с Грузией является одним из ключевых приоритетов внешней политики Еревана и уже приобрело характер институционализированного стратегического партнерства. Пашинян также подчеркнул значение регионального сотрудничества и высоко оценил участие грузинской делегации в 8-м саммите Европейского политического сообщества в Ереване. "Мы также высоко ценим усилия правительства Грузии и лично Ваши усилия в направлении регионального сотрудничества. Еще раз поздравляю с Днем независимости и желаю Вам плодотворной работы, а Вашей стране – мира и процветания", – говорится в поздравительном письме. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
12:23 26.05.2026 (обновлено: 12:37 26.05.2026)
