https://sputnik-georgia.ru/20260526/onischenko-rossiya-sposobna-sozdat-vaktsinu-ot-redkogo-shtamma-eboly-298854549.html

Онищенко: Россия способна создать вакцину от редкого штамма Эболы

Онищенко: Россия способна создать вакцину от редкого штамма Эболы

Sputnik Грузия

Медикам в России нужно быть готовым к возможному завозу в страну лихорадки Эбола и обследовать пациентов, приезжающих из Африки, считает академик РАН 26.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-26T17:19+0400

2026-05-26T17:19+0400

2026-05-26T17:19+0400

россия

в мире

наука

африка

уганда

демократическая республика конго

геннадий онищенко

всемирная организация здравоохранения

вирус эбола

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22781/77/227817726_0:59:3433:1990_1920x0_80_0_0_55d1fd844682eaf22a1142997cb001c7.jpg

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Россия в случае необходимости сможет создать новую вакцину от штамма Эболы Бундибугио, который распространяется сейчас в некоторых странах Африки, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он добавил, что необходимо лишь поменять составляющую, которая отвечает за иммунный ответ к штамму Эболы Бундибугио. По его словам, Россия умеет это делать и готова реализовать задачу. В качестве примера академик привел создание вакцины от COVID-19, так как ее разработка базировалась на знаниях о варианте коронавируса MERS. Онищенко подчеркнул, что в случае завоза лихорадки Эбола в РФ к этому должно быть готово в первую очередь первичное звено здравоохранения. Врачи должны понимать: если пациент недавно вернулся из Африки, его необходимо обследовать на Эболу. Академик уточнил, что лихорадка Эбола обладает высокой заразностью, но не передается воздушно-капельным путем. Заразиться ей можно через тесный контакт с заболевшим или его биоматериалом, а также половым путем. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Штамм Эболы Бундибугио распространяется в названных странах. Число предполагаемых случаев заражения превысило 900, включая 101 подтвержденный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

африка

уганда

демократическая республика конго

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, наука, африка, уганда, демократическая республика конго, геннадий онищенко, всемирная организация здравоохранения, вирус эбола