Патриарх Шио III: "Свобода – прежде всего ответственность"

О природе свободы высказался новоизбранный Католикос-Патриарх всея Грузии 26.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-26T15:16+0400

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Истинная свобода – это прежде всего ответственность, вера в Бога и нравственная жизнь, а не отсутствие ограничений, заявил на торжественном мероприятии по случаю Дня независимости Католикос-Патриарх Всея Грузии Шио III. День независимости Грузии – это главный государственный праздник страны, учрежденный в честь провозглашения Первой Грузинской Демократической Республики 26 мая 1918 года. Независимость Грузии была восстановлена решением Верховного совета республики 31 марта 1991 года на основании итогов всенародного референдума. По его словам, только поколение, воспитанное на таких ценностях, сможет сохранить единство страны и государственную независимость. "Подлинная свобода – это не только внешнее проявление независимости и наследие прошлого, но прежде всего духовное состояние человека, требующее большой ответственности. Это постоянный труд, самоотверженность и верность вере, ближнему, Родине и служению истине", – отметил он. В своей поздравительной речи Патриарх отметил, что 26 мая – один из важнейших дней в истории Грузии, так как он выражает многовековое стремление грузинского народа и его борьбу за свободу, за защиту христианской веры и национальных ценностей. По словам Патриарха, восстановление государственности 26 мая 1918 года вновь продемонстрировало миру непоколебимую волю грузинского народа быть свободным, независимым и ответственным за свое настоящее и будущее. Как заявил Патриарх, стремясь к истине, грузинский народ познал свободу во Христе, и именно эта истина его освободила. "Также хочу обратиться к молодому поколению. Как говорит святой апостол Павел, вы призваны к свободе. Вы – надежда и опора Грузии. Важно правильно понимать сущность свободы. В современном мире часто распространяются ошибочные представления о ней", – сказал Патриарх. По словам Шио III, свободу нельзя сводить только к политическому достижению или наследию прошлого. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

