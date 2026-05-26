Песков о реакции Запада на предупреждения России об ударах по Киеву

26.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 мая – Sputnik. Москва в курсе официальных заявлений, озвученных в Евросоюзе после предупреждения России об ударах по военным объектам в Киеве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом официальной информации о реакции США на предупреждение Москвы пока не поступало, отметил Песков."Пока мы такой информацией не располагаем", – ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос представителей СМИ о реакции американской стороны.Накануне МИД РФ сделал заявление о том, что российские вооруженные силы в ответ на регулярные атаки киевского режима по российскому населению и территориям приступают к нанесению ударов по объектам военного назначения в Киеве. Российское дипведомство рекомендовало иностранным дипломатам покинуть Киев. Заявление МИД Песков назвал исчерпывающим.Атака на колледж в СтаробельскеМосква констатирует, что западными странами не было предпринято никаких действий, осуждающих недавнюю атаку дронов ВСУ по колледжу в Старобельске, в результате которой погиб 21 студент и более 40 получили ранения, сообщил Песков.Решение об ударах российских сил по военным объектам в Киеве было принято после этого теракта."Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического нападения на молодых людей", – сказал Песков.По его словам, в России обратили внимание на то, что целый ряд западных СМИ под разными предлогами решил отказаться от предложенной российскими дипломатами поездки в Старобельск, чтобы увидеть последствия теракта. По словам Пескова, это не красит и сами СМИ, и не добавляет убедительности их публикациям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

