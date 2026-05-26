Президент Грузии: независимость - это ценность, которую нужно отстаивать ежедневно
В истории Грузии особое место занимают герои, боровшиеся за независимость страны, память о которых необходимо сохранять и передавать будущим поколениям... 26.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-26T13:03+0400
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. День независимости напоминает о важности единства, твердости и принятия решений, исходя исключительно из национальных интересов страны, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню независимости. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. "На фоне современных глобальных вызовов мы должны ясно осознавать: независимость — не данность, полученная раз и навсегда, а ценность, которую необходимо ежедневно завоевывать и защищать. Это требует от нас огромных усилий и возлагает на нас большую ответственность. День независимости напоминает нам о необходимости быть более твердыми, едиными и определять будущее Грузии, исходя исключительно из интересов нашей страны", — заявил Кавелашвили. Президент подчеркнул, что в истории Грузии особое место занимают герои, боровшиеся за независимость страны, память о которых необходимо сохранять и передавать будущим поколениям. Он заявил и о важности построения единого и сильного государства вместе с абхазами и осетинами, а также призвал молодежь руководствоваться вечными ценностями. "Бог, Родина, человек, язык, Отечество, вера, святость семьи — это вечные ценности, которые определили наше существование. Именно на этих идеалах вы должны стать лучшими в своем деле, чтобы наша Родина жила вечно", — сказал президент. Кавелашвили также отметил, что 26 мая является ключевой датой в истории грузинского народа, определяющей его идентичность и будущее. По его словам, 108 лет назад, после вековой аннексии, Грузия восстановила государственность и заявила о себе как о независимом и свободном государстве. Он подчеркнул, что грузинский народ на протяжении веков сохранял государственность благодаря усилиям предков и защите базовых ценностей — веры, идентичности, традиций и родного языка. Президент также отметил важную роль Грузинской православной церкви в сохранении национальной идентичности, исторической памяти и духовности, назвав ее опорой общества. Президент напомнил, что Грузия отмечает 1700-летие провозглашения христианства государственной религией, подчеркнув историческую связь веры и национальной идентичности, а также традиции мирного сосуществования различных культур и религий в стране. "В этом году мы отмечаем 1700-летие провозглашения христианства государственной религией — эта дата еще раз напоминает, насколько неразделимы наша история и вера. Мы гордимся тем, что грузинская культура, наряду с верностью традициям, учит уважению к вере других. На протяжении веков наша сила проявлялась в том, что Грузия была местом мирного сосуществования людей разных религий и культур", — резюмировал он. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
грузия, новости, политика, ноэ жордания, михаил кавелашвили, грузинская православная церковь, день независимости грузии
© photo: Sputnik / StringerПринесение присяги новобранцами на площади Свободы в День независимости Грузии 26 мая 2026 года
Принесение присяги новобранцами на площади Свободы в День независимости Грузии 26 мая 2026 года
