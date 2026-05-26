Российская армия освободили два населенных пункта в Сумской области
ВСУ пытались перебросить к населенным пунктам подкрепление, однако понесли потери и были вынуждены отойти 26.05.2026
2026-05-26T11:53+0400
11:53 26.05.2026 (обновлено: 19:51 26.05.2026)
ТБИЛИСИ, 26 мая – Sputnik. Российские военнослужащие освободили за минувшие сутки два населенных пункта в Сумской области – Запселье и Рясное, об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное Сумской области", – говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что ВСУ пытались перебрасывать резервы к этим населенным пунктам, чтобы остановить наступление российских войск, но понесли большие потери и были вынуждены отступить.
На данном направлении бойцы "Севера" нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах трех населенных пунктов.
В Харьковской области бойцы группировки "Север" противостояли формированиям трех бригад ВСУ, в том числе механизированной и десантно-штурмовой.
За сутки в зоне действия группировки "Север" противник потерял до 195 военнослужащих, две бронемашины, 20 автомобилей и одно артиллерийское орудие.