Семеру проснулся: индонезийский вулкан пять раз выбросил пепел за одно утро

Уровень опасности Семеру остается на третьей отметке из четырех по индонезийской шкале 26.05.2026

2026-05-26T12:34+0400

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Вулкан Семеру на востоке острова Ява в Индонезии во вторник утром пять раз выбрасывал пепел – столбы поднимались на высоту от 600 до 1000 метров над кратером. Об этом сообщает агентство ANTARA со ссылкой на местный пост наблюдения за вулканом.Первое извержение зафиксировали еще ночью – в 01.05 по местному времени, когда столб пепла достиг 600 метров. Самым мощным оказался четвертый выброс."Четвертое извержение произошло в 06.28. Высота эруптивной колонны составила около 1000 метров над вершиной, пепловое облако бело-серого цвета распространялось в юго-западном и западном направлениях", – сообщил сотрудник поста наблюдения Сигит Риан Альфиан.Все пять выбросов сопровождались плотными облаками бело-серого пепла, смещавшегося преимущественно на запад.Уровень опасности Семеру остается на третьей отметке из четырех по индонезийской шкале. Власти запретили любую деятельность в юго-восточном секторе вдоль реки Бесук-Кобокан в радиусе 13 километров от кратера, жителям рекомендовано не приближаться к вершине ближе чем на пять километров из-за угрозы выброса раскаленных камней.Семеру – самый высокий действующий вулкан острова Ява, его высота составляет 3676 метров. Он расположен на границе округов Лумаджанг и Маланг в провинции Восточная Ява.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

