Трамп: 2026 год станет годом новых возможностей в отношениях Грузии и США

Sputnik Грузия

США поддерживают грузинский народ в его стремлении к устойчивой безопасности, самоопределению и независимости, говорится в поздравлении 26.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-26T19:56+0400

2026-05-26T20:20+0400

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Этот 2026 год предоставляет новые возможности для обновления отношений между Грузией и США, говорится в поздравлении президента США Дональда Трампа с Днем независимости Грузии, направленном президенту страны Михаилу Кавелашвили. Власти Грузии не раз заявляли о желании перезагрузить отношения с США, но не получали конкретного ответа на свое предложение. Также президент США отметил, что Соединенные Штаты поддерживают грузинский народ в его стремлении к устойчивой безопасности, самоопределению и независимости. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

