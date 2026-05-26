Уровень бедности в Грузии – последние данные
В прошлом году не имели доступа к минимальным средствам к существованию 6% жителей городов и 9% жителей сел в Грузии 26.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-26T10:52+0400
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. За чертой бедности в Грузии в 2025 году находилось 7,1% населения, что на 2,3 процентного пункта меньше, чем годом ранее, согласно данным на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В прошлом году не имели доступа к минимальным средствам к существованию 6% жителей городов и 9% жителей сел в Грузии. С 2024 года показатель для городов снизился на 1,8 процентного пункта, а для сел – на 2,9. Значение коэффициента Джини по валовому доходу снизилось в 2025 году по сравнению с предыдущим годом на 0,01 и составило 0,34. Коэффициент Джини в совокупных потребительских расходах снизился на 0,02 и составил 0,34.
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. За чертой бедности в Грузии в 2025 году находилось 7,1% населения, что на 2,3 процентного пункта меньше, чем годом ранее, согласно данным на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
В прошлом году не имели доступа к минимальным средствам к существованию 6% жителей городов и 9% жителей сел в Грузии. С 2024 года показатель для городов снизился на 1,8 процентного пункта, а для сел – на 2,9.
Если рассматривать абсолютную бедность среди возрастных категорий, на первом месте находятся дети и несовершеннолетние, то есть граждане в возрасте до 18 лет. Таковых в прошлом году было 9,2%, что на 2,9 процентного пункта меньше, чем годом ранее.
Значение коэффициента Джини по валовому доходу снизилось в 2025 году по сравнению с предыдущим годом на 0,01 и составило 0,34.
Коэффициент Джини – показатель, характеризующий отклонение фактического распределения доходов отдельных лиц или домашних хозяйств в стране от абсолютного равенства. Значение индекса 0 соответствует абсолютному равенству, 1 – абсолютному неравенству.
Коэффициент Джини в совокупных потребительских расходах снизился на 0,02 и составил 0,34.