Уровень бедности в Грузии – последние данные

В прошлом году не имели доступа к минимальным средствам к существованию 6% жителей городов и 9% жителей сел в Грузии 26.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-26T10:52+0400

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. За чертой бедности в Грузии в 2025 году находилось 7,1% населения, что на 2,3 процентного пункта меньше, чем годом ранее, согласно данным на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В прошлом году не имели доступа к минимальным средствам к существованию 6% жителей городов и 9% жителей сел в Грузии. С 2024 года показатель для городов снизился на 1,8 процентного пункта, а для сел – на 2,9. Значение коэффициента Джини по валовому доходу снизилось в 2025 году по сравнению с предыдущим годом на 0,01 и составило 0,34. Коэффициент Джини в совокупных потребительских расходах снизился на 0,02 и составил 0,34.

