В Грузии никогда не прекращалась борьба за независимость – председатель парламента

26.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-26T18:12+0400

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Не было времени, чтобы борьба за независимость прекращалась в Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню независимости. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. По словам председателя парламента, сегодняшний праздник имеет особое значение, поскольку в этом году отмечается 1700-летие провозглашения христианства государственной религией в Грузии. Как отметил Папуашвили, эта дата напоминает о том, что грузинское государство и Грузинская церковь на протяжении 17 веков вместе создавали духовную и национальную основу, которая спасала Грузию в самые тяжелые эпохи. По словам спикера парламента, разделение церкви и государства невозможно, так как это две опоры одного тела, которое называется Грузия. "Два столетия назад у нас отняли эти обе опоры, надели на нас "золотую цепь" и попытались лишить нас веры. С тех пор мы боремся за нашу независимость, и эта борьба еще не завершена", – заявил Папуашвили. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

