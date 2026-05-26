https://sputnik-georgia.ru/20260526/v-gruzii-nikogda-ne-prekraschalas-borba-za-nezavisimost--predsedatel-parlamenta-298854845.html
В Грузии никогда не прекращалась борьба за независимость – председатель парламента
В Грузии никогда не прекращалась борьба за независимость – председатель парламента
Sputnik Грузия
Сегодняшний праздник имеет особое значение, поскольку в этом году отмечается 1700-летие провозглашения христианства государственной религией в Грузии, заявил... 26.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-26T18:12+0400
2026-05-26T18:12+0400
2026-05-26T20:28+0400
грузия
новости
политика
шалва папуашвили
день независимости грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/1a/298839747_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f4347e2fbe4990b5307124a20cfd2738.jpg
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Не было времени, чтобы борьба за независимость прекращалась в Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню независимости. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. По словам председателя парламента, сегодняшний праздник имеет особое значение, поскольку в этом году отмечается 1700-летие провозглашения христианства государственной религией в Грузии. Как отметил Папуашвили, эта дата напоминает о том, что грузинское государство и Грузинская церковь на протяжении 17 веков вместе создавали духовную и национальную основу, которая спасала Грузию в самые тяжелые эпохи. По словам спикера парламента, разделение церкви и государства невозможно, так как это две опоры одного тела, которое называется Грузия. "Два столетия назад у нас отняли эти обе опоры, надели на нас "золотую цепь" и попытались лишить нас веры. С тех пор мы боремся за нашу независимость, и эта борьба еще не завершена", – заявил Папуашвили. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/1a/298839747_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_432d259dfe675e092fa9bda028ef5d36.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, день независимости грузии
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, день независимости грузии
В Грузии никогда не прекращалась борьба за независимость – председатель парламента
18:12 26.05.2026 (обновлено: 20:28 26.05.2026)
Сегодняшний праздник имеет особое значение, поскольку в этом году отмечается 1700-летие провозглашения христианства государственной религией в Грузии, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Не было времени, чтобы борьба за независимость прекращалась в Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню независимости.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
"Поздравляю с Днем независимости Грузии! Этот день является символом нашей национальной воли, любви к свободе и ответственности... В истории Грузии не было времени, когда прекращались бы размышления и борьба за независимость. Этот неутомимый импульс передавался из поколения в поколение и всегда ожидал очередного окна истории", – заявил Папуашвили.
По словам председателя парламента, сегодняшний праздник имеет особое значение, поскольку в этом году отмечается 1700-летие провозглашения христианства государственной религией в Грузии.
Как отметил Папуашвили, эта дата напоминает о том, что грузинское государство и Грузинская церковь на протяжении 17 веков вместе создавали духовную и национальную основу, которая спасала Грузию в самые тяжелые эпохи.
"Нас спасли наше самосознание и три главных сокровища – любовь к Родине, верность традициям и стойкость веры, главными хранителями которых являются две институции – грузинское государство и Грузинская церковь", – сказал он.
По словам спикера парламента, разделение церкви и государства невозможно, так как это две опоры одного тела, которое называется Грузия.
"Два столетия назад у нас отняли эти обе опоры, надели на нас "золотую цепь" и попытались лишить нас веры. С тех пор мы боремся за нашу независимость, и эта борьба еще не завершена", – заявил Папуашвили.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.