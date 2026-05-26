В Грузии проходят праздничные мероприятия по случаю Дня независимости
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством 26.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-26T11:36+0400
11:36 26.05.2026 (обновлено: 12:02 26.05.2026)
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. В эти минуты на площади Свободы в центре Тбилиси проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню независимости Грузии, с участием высшего руководства страны, духовенства и представителей дипломатического корпуса.
В праздновании участвуют президент Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, члены правительства и депутаты парламента. На празднике также присутствуют Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III, представители духовенства и дипкорпуса, включая посла ЕС в Грузии Павла Герчинского.
В рамках празднования новобранцы принимают военную присягу и после этого пополняют ряды Сил обороны. Эти церемонии проходят не только в Тбилиси, но и еще в 12 исторических локациях по всей стране.
"Сегодня по всей Грузии, в 13 городах, новобранцы приносят присягу, в том числе на площади Свободы. Также в 21 городе, включая Тбилиси, выставлены военная техника и вооружение. У жителей есть возможность в течение дня осмотреть технику, сфотографироваться и ознакомиться с ее характеристиками. Этот день – особенный для Сил обороны, и мы рады провести его вместе с населением", – заявил генерал Григол Челидзе.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.