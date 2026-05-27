Дело о гибели учителя Гиги Авалиани: суд признал виновными еще двух несовершеннолетних
Сроки наказания для несовершеннолетних огласят 2 июня в полдень 27.05.2026
2026-05-27T15:20+0400
грузия
новости
общество
тбилисский городской суд
убийство
попытка убийства
преступность в грузии
происшествия
15:20 27.05.2026 (обновлено: 16:48 27.05.2026)
Сроки наказания для несовершеннолетних огласят 2 июня в полдень
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал двух несовершеннолетних – Анну Наскидашвили и Деметре Чиковани – виновными по делу о гибели 27-летнего репетитора и студента медуниверситета Гиги Авалиани.
Смерть молодого учителя Гиги Авалиани потрясла грузинское общество. После тяжелой травмы головы он три недели находился в коме и скончался 24 октября 2025 года. В рамках расследования были задержаны четверо несовершеннолетних, в том числе девушка.
Чиковани признали виновным в подготовке причинения тяжких телесных повреждений, а Наскидашвили – в недонесении о преступлении. Чиковани грозит до 13, а Наскидашвили до 7 лет тюрьмы. Сроки наказания для несовершеннолетних огласят 2 июня в 12:00.
Чиковани в марте уже был вынесен обвинительный приговор по пяти эпизодам (в том числе по делу Авалиани). Его признали виновным в организации и участии в групповом насилии. В апреле суд приговорил его к 9 годам тюрьмы. Согласно законодательству, срок был уменьшен до 6 лет и 9 месяцев.
Вместе с Чиковани в апреле суд приговорил к 10 годам и 6 месяцам тюрьмы Александре Габашвили и Георгия Рикадзе за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть Авалиани.