Экспорт орехов из Грузии в Россию вырос до исторического максимума

Российский импорт орехов из Грузии достиг максимума за всю современную историю 27.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-27T10:52+0400

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Россия в апреле увеличила импорт орехов из Грузии до исторического максимума – почти до 7 миллионов долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.Так, российские компании ввезли в апреле различных смесей из арахиса, миндаля, фисташек и других орехов на 6,8 миллиона долларов против 4,1 миллиона долларов. Таким образом, сумма закупок выросла в 1,7 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, российский импорт орехов из Грузии достиг максимума за всю современную историю. Статистическое ведомство предоставляет данные с 2009 года. По итогам апреля Россия сохранила статус крупнейшего покупателя ореховых смесей из Грузии. В тройку главных импортеров вошли также Киргизия (441,5 тысячи долларов) и Сирия (256,2 тысячи долларов).

