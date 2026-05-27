"Финальный аккорд" для оппозиции: в правящей команде раскритиковали митинг в Тбилиси

Формирование единого фронта оппозиции началось в марте 2026 года 27.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-27T13:40+0400

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Акция 26 мая, в День независимости Грузии, стала "финальным аккордом" и "приговором" для оппозиции, продемонстрировав необходимость в более сильной и качественной оппозиции в стране, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Акция, организованная "Альянсом оппозиции", прошла накануне у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Участники маршем прошли по проспекту Руставели от Тбилисского государственного университета. Во время акции звучал гимн Грузии, протестующие несли флаги Грузии и ЕС. Организаторы объявили о запуске общенациональной кампании "Грузия заслуживает лучшего".По его словам, акция продемонстрировала, что за оппозицией по-прежнему стоят представители прежней власти, включая экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также Нику Гварамию, Гигу Бокерию и Григола Вашадзе. Он утверждает, что эти политики пытаются расколоть общество и омрачить празднование Дня независимости.Папуашвили также раскритиковал проведение акции 26 мая, заявив, что в день празднования независимости страны оппозиция, по его мнению, занималась выполнением "внешних указаний".Он добавил, что представители радикальной оппозиции сами признавали необходимость подобных акций для демонстрации численности сторонников с целью сохранения внешней поддержки."Вчерашний день действительно стал переломным, и главный вывод из него заключается в том, что Грузия действительно заслуживает лучшей оппозиции, а не этих застрявших в прошлом высокопоставленных представителей "Нацдвижения", у которых есть лишь одна повестка – подчинить Грузию чужому политическому влиянию", – заявил он.Акция оппозиции повторила "знакомый сценарий" и была организована под влиянием внешних указаний, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани.По ее словам, участники использовали плакаты с изображением Саакашвили, а также звучали громкие заявления со стороны "радикальных" политиков, которые уже утратили доверие общества.Цилосани отметила, что подобные действия направлены на раскол общества и не отражают настроения большинства граждан.В свою очередь, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили назвал акцию оппозиции "бессодержательной" и не имеющей политических перспектив."Когда 26 мая организуешь акцию, а на ней портреты заключенного Саакашвили развеваются чаще, чем государственный флаг Грузии, этим уже все сказано… Конечно, у таких акций не может быть никакого продолжения и перспективы. Сбылось предсказание Вашадзе: собрались и разошлись по домам", – заявил Ионатамишвили."Альянс оппозиции"Девять оппозиционных партий в марте заявили о формировании альянса и о начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая должна была завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости.В состав "Альянса оппозиции" вошли "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан.В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого и сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии.Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

