"Финальный аккорд" для оппозиции: в правящей команде раскритиковали митинг в Тбилиси
Формирование единого фронта оппозиции началось в марте 2026 года
2026-05-27T12:52+0400
2026-05-27T13:40+0400
12:52 27.05.2026 (обновлено: 13:40 27.05.2026)
Формирование единого фронта оппозиции началось в марте 2026 года
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Акция 26 мая, в День независимости Грузии, стала "финальным аккордом" и "приговором" для оппозиции, продемонстрировав необходимость в более сильной и качественной оппозиции в стране, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Акция, организованная "Альянсом оппозиции", прошла накануне у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Участники маршем прошли по проспекту Руставели от Тбилисского государственного университета. Во время акции звучал гимн Грузии, протестующие несли флаги Грузии и ЕС. Организаторы объявили о запуске общенациональной кампании "Грузия заслуживает лучшего".

"Вчерашний вечер стал финальным аккордом, который показал, что Грузия действительно заслуживает лучшей оппозиции. Мы увидели попытки создать хоть какой-то радикальный накал, однако он уже утрачен. Думаю, вчерашний день стал приговором для радикальной оппозиции", – заявил Папуашвили.

По его словам, акция продемонстрировала, что за оппозицией по-прежнему стоят представители прежней власти, включая экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также Нику Гварамию, Гигу Бокерию и Григола Вашадзе. Он утверждает, что эти политики пытаются расколоть общество и омрачить празднование Дня независимости.
Папуашвили также раскритиковал проведение акции 26 мая, заявив, что в день празднования независимости страны оппозиция, по его мнению, занималась выполнением "внешних указаний".
Он добавил, что представители радикальной оппозиции сами признавали необходимость подобных акций для демонстрации численности сторонников с целью сохранения внешней поддержки.
"Вчерашний день действительно стал переломным, и главный вывод из него заключается в том, что Грузия действительно заслуживает лучшей оппозиции, а не этих застрявших в прошлом высокопоставленных представителей "Нацдвижения", у которых есть лишь одна повестка подчинить Грузию чужому политическому влиянию", заявил он.
Акция оппозиции повторила "знакомый сценарий" и была организована под влиянием внешних указаний, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани.
По ее словам, участники использовали плакаты с изображением Саакашвили, а также звучали громкие заявления со стороны "радикальных" политиков, которые уже утратили доверие общества.
Цилосани отметила, что подобные действия направлены на раскол общества и не отражают настроения большинства граждан.

"Грузинское общество должно было объединяться в День независимости, однако вместо этого часть политических сил пыталась оторвать небольшую группу людей от общего национального единства", – заявила она.

В свою очередь, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили назвал акцию оппозиции "бессодержательной" и не имеющей политических перспектив.
"Когда 26 мая организуешь акцию, а на ней портреты заключенного Саакашвили развеваются чаще, чем государственный флаг Грузии, этим уже все сказано… Конечно, у таких акций не может быть никакого продолжения и перспективы. Сбылось предсказание Вашадзе: собрались и разошлись по домам", заявил Ионатамишвили.

"Альянс оппозиции"

Девять оппозиционных партий в марте заявили о формировании альянса и о начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая должна была завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости.
В состав "Альянса оппозиции" вошли "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".
По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан.
В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого и сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии.
Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.
