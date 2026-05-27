Георгий Микаутадзе не сыграет против Румынии и Бахрейна
Предположительно, в матче против Румынии 2 июня в составе сборной не будет и Хвичи Кварацхелия 27.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-27T17:38+0400
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий Микаутадзе подтвердил, что он не сможет помочь команде в товарищеских матчах против Румынии и Бахрейна в июне. Грузинская сборная проведет два матча во время летнего международного перерыва. 2 июня капитан сборной Грузии Гурам Кашия сыграет свой последний международный матч против Румынии, а 5 июня соперником команды станет сборная Бахрейна. Оба матча пройдут в Тбилиси на стадионе Михаила Месхи. "К сожалению, я должен сообщить вам, что пропущу матчи против Румынии и Бахрейна. В матче против "Атлетико" я почувствовал небольшой дискомфорт. Ничего серьезного, однако, по совету медицинского персонала, лучше полностью залечить травму, чтобы избежать проблем", – написал Микаутадзе в Сети. Микаутадзе забил в последнем туре Ла Лиги против "Атлетико Мадрид". Но в конце матча из-за травмы его заменили. Грузинский форвард завершил сезон с 13 голами и 6 результативными передачами за "Вильярреал". Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль вызвал на предстоящие матчи 26 игроков, включая дебютанта – 22-летнего полузащитника Ираклия Егояна из голландского клуба "Эксельсиор". Подготовка к товарищеским матчам началась 25 мая. Предположительно, в матче против Румынии 2 июня в составе сборной не будет и Хвичи Кварацхелия. Футболисту предстоит сыграть финал Лиги чемпионов в составе "Пари Сен-Жермен" против лондонского "Арсенала" 30 мая. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
