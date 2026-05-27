Избиение задержанного в Гори – возбуждено уголовное дело

На кадрах видно, как задержанный замахивается на полицейского, после чего группа сотрудников полиции начинает избивать его ногами

2026-05-27T17:35+0400

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Кадры избиения задержанного полицейскими стали основанием для возбуждения уголовного дела — прокуратура Грузии начала расследование предполагаемого злоупотребления властью со стороны сотрудников полиции в Гори (регион Шида Картли).По предварительной информации СМИ, в Гори, в так называемом поселке "Комбинат" полиция пыталась остановить машину, в которой находился сотрудник банка и его товарищ. Между мужчинами и полицией произошла ссора, после чего и началось избиение. Видеозапись избиения появилась в соцсетях. На кадрах видно, как задержанный замахивается на полицейского, после чего группа сотрудников полиции начинает избивать его ногами. Один из полицейских бьет задержанного по голове ногой уже после того, как на него надели наручники. По сообщениям СМИ, в "Комбинате" также присутствовал начальник полицейского управления Шида Картли, Серги Бзишвили. Сообщается также, что у одного из задержанных было холодное оружие.Прокуратура проводит следственные и процессуальные мероприятия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

