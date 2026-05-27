Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260527/izbienie-zaderzhannogo-v-gori--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-298872995.html
Избиение задержанного в Гори – возбуждено уголовное дело
Избиение задержанного в Гори – возбуждено уголовное дело
Sputnik Грузия
На кадрах видно, как задержанный замахивается на полицейского, после чего группа сотрудников полиции начинает избивать его ногами 27.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-27T17:35+0400
2026-05-27T17:35+0400
происшествия
новости
шида картли
гори
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/77/235827717_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_344eaf1ea90ca9cbe212baa8e1f2cd26.jpg
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Кадры избиения задержанного полицейскими стали основанием для возбуждения уголовного дела — прокуратура Грузии начала расследование предполагаемого злоупотребления властью со стороны сотрудников полиции в Гори (регион Шида Картли).По предварительной информации СМИ, в Гори, в так называемом поселке "Комбинат" полиция пыталась остановить машину, в которой находился сотрудник банка и его товарищ. Между мужчинами и полицией произошла ссора, после чего и началось избиение. Видеозапись избиения появилась в соцсетях. На кадрах видно, как задержанный замахивается на полицейского, после чего группа сотрудников полиции начинает избивать его ногами. Один из полицейских бьет задержанного по голове ногой уже после того, как на него надели наручники. По сообщениям СМИ, в "Комбинате" также присутствовал начальник полицейского управления Шида Картли, Серги Бзишвили. Сообщается также, что у одного из задержанных было холодное оружие.Прокуратура проводит следственные и процессуальные мероприятия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
шида картли
гори
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/77/235827717_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_55870c7b298996311ee0894e566cace7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, шида картли, гори
происшествия, новости, шида картли, гори

Избиение задержанного в Гори – возбуждено уголовное дело

17:35 27.05.2026
© photo: Sputnik / StringerЗдание главной прокуратуры Грузии
Здание главной прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 27.05.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
На кадрах видно, как задержанный замахивается на полицейского, после чего группа сотрудников полиции начинает избивать его ногами
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Кадры избиения задержанного полицейскими стали основанием для возбуждения уголовного дела — прокуратура Грузии начала расследование предполагаемого злоупотребления властью со стороны сотрудников полиции в Гори (регион Шида Картли).
По предварительной информации СМИ, в Гори, в так называемом поселке "Комбинат" полиция пыталась остановить машину, в которой находился сотрудник банка и его товарищ. Между мужчинами и полицией произошла ссора, после чего и началось избиение.
Видеозапись избиения появилась в соцсетях. На кадрах видно, как задержанный замахивается на полицейского, после чего группа сотрудников полиции начинает избивать его ногами. Один из полицейских бьет задержанного по голове ногой уже после того, как на него надели наручники.
По сообщениям СМИ, в "Комбинате" также присутствовал начальник полицейского управления Шида Картли, Серги Бзишвили. Сообщается также, что у одного из задержанных было холодное оружие.
Прокуратура проводит следственные и процессуальные мероприятия.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0