https://sputnik-georgia.ru/20260527/izbienie-zaderzhannogo-v-gori--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-298872995.html
Избиение задержанного в Гори – возбуждено уголовное дело
Избиение задержанного в Гори – возбуждено уголовное дело
Sputnik Грузия
На кадрах видно, как задержанный замахивается на полицейского, после чего группа сотрудников полиции начинает избивать его ногами 27.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-27T17:35+0400
2026-05-27T17:35+0400
2026-05-27T17:35+0400
происшествия
новости
шида картли
гори
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/77/235827717_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_344eaf1ea90ca9cbe212baa8e1f2cd26.jpg
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Кадры избиения задержанного полицейскими стали основанием для возбуждения уголовного дела — прокуратура Грузии начала расследование предполагаемого злоупотребления властью со стороны сотрудников полиции в Гори (регион Шида Картли).По предварительной информации СМИ, в Гори, в так называемом поселке "Комбинат" полиция пыталась остановить машину, в которой находился сотрудник банка и его товарищ. Между мужчинами и полицией произошла ссора, после чего и началось избиение. Видеозапись избиения появилась в соцсетях. На кадрах видно, как задержанный замахивается на полицейского, после чего группа сотрудников полиции начинает избивать его ногами. Один из полицейских бьет задержанного по голове ногой уже после того, как на него надели наручники. По сообщениям СМИ, в "Комбинате" также присутствовал начальник полицейского управления Шида Картли, Серги Бзишвили. Сообщается также, что у одного из задержанных было холодное оружие.Прокуратура проводит следственные и процессуальные мероприятия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
шида картли
гори
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/77/235827717_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_55870c7b298996311ee0894e566cace7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, новости, шида картли, гори
происшествия, новости, шида картли, гори
Избиение задержанного в Гори – возбуждено уголовное дело
На кадрах видно, как задержанный замахивается на полицейского, после чего группа сотрудников полиции начинает избивать его ногами
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Кадры избиения задержанного полицейскими стали основанием для возбуждения уголовного дела — прокуратура Грузии начала расследование предполагаемого злоупотребления властью со стороны сотрудников полиции в Гори (регион Шида Картли).
По предварительной информации СМИ, в Гори, в так называемом поселке "Комбинат" полиция пыталась остановить машину, в которой находился сотрудник банка и его товарищ. Между мужчинами и полицией произошла ссора, после чего и началось избиение.
Видеозапись избиения появилась в соцсетях. На кадрах видно, как задержанный замахивается на полицейского, после чего группа сотрудников полиции начинает избивать его ногами. Один из полицейских бьет задержанного по голове ногой уже после того, как на него надели наручники.
По сообщениям СМИ, в "Комбинате" также присутствовал начальник полицейского управления Шида Картли, Серги Бзишвили. Сообщается также, что у одного из задержанных было холодное оружие.
Прокуратура проводит следственные и процессуальные мероприятия.