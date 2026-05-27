Компания Tether подала заявку в Нацбанк Грузии на размещение своего стейблкоина GELT
Грузия является первой страной в регионе, определившей условия размещения и выпуска стейблкоинов, отметил регулятор 27.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-27T19:41+0400
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Одна из крупнейших криптокомпаний в мире Tether, объявившая о выпуске цифрового аналога национальной валюты Грузии – GELT, уже подала заявку в Национальный банк Грузии о размещении своего стейблкоина, сообщила медиаплатформа BMG. Компания Tether является эмитентом крупнейшего в мире стейблкоина USDT – криптовалюты, привязанной к доллару США. О планах компании запустить стейблкоин GELT, привязанный к грузинскому лари, стало известно 25 мая в ходе презентации проекта. Как отметил регулятор, Грузия стала первой страной в регионе, определившей условия размещения и выпуска стейблкоинов. Согласно постановлению, принятому в марте 2026 года, эмитент стейблкоина в лари будет обязан постоянно поддерживать резерв в размере 100% средств, полученных от пользователей. Согласно правилам Нацбанка, для выпуска стейблкоина лари компания должна зарезервировать 100% средств, полученных от пользователей, и постоянно держать их в резерве. Это означает, что если Tether выпускает GELT на сумму 1 миллион лари, то у компании всегда должны быть в резерве ликвидные активы на сумму 1 миллион лари. Как отметил генеральный директор Tether Паоло Ардоино, их крупнейший стейблкоин USDT имеет активы на сумму 189 миллиардов долларов. Что касается возможностей использования самого стейблкоина, он будет интегрирован в криптокошельки пользователей, и через них пользователи смогут переводить стейблкоины с одного счета на другой, а также покупать и продавать другие криптовалюты. Соответственно, стейблкоин лари будет равен одному лари, и его можно будет использовать в криптооперациях и переводах. Компания будет выпускать такое количество GELT, которое будет востребовано пользователями. Пока неизвестно, сколько миллионов лари стейблкоинов будет востребовано в грузинской экономике. По словам главы правительства, компания планирует осуществить масштабные инвестиции в различных сферах, особенно в социальной и образовательной, и все это существенно выходит за рамки исключительно бизнес-интересов. Кобахидзе отметил, что сотрудничество ориентировано на широкую общественную пользу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
