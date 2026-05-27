Мэрия Тбилиси будет искать виновника протечки на отремонтированной станции метро
Видеозаписи с потоками воды внутри подземки вызвали резкий общественный резонанс 27.05.2026
2026-05-27T22:30+0400
22:30 27.05.2026
© photo: Sputnik / StringerСтанция метро Авлабари
Станция метро Авлабари
Видеозаписи с потоками воды внутри подземки вызвали резкий общественный резонанс
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил службе аудита и своим заместителям расследовать протечку воды во время ливней в вестибюле станции тбилисского метрополитена "Авлабари", отремонтированной два года назад.
Во время ливней на прошлой неделе в вестибюле станции протекла вода. Видео с дождем внутри станции метро, ремонт которой завершился в 2024 году, быстро распространилось в грузинских соцсетях.
"Это категорически неприемлемое отношение! Я не знаю, чья это вина – компании, тех, кто принимал работы, или службы надзора. Службе аудита поручено все расследовать и, если потребуется, предпринять дальнейшие шаги. Такое безответственное отношение категорически неприемлемо. Это вредит всем нам, в том числе и лично мне. Здесь никто не говорит о компании – все говорят о мэрии, о нас", – отметил Каладзе.
Реабилитацию станции метро "Авлабари" мэрия Тбилиси начала в 2022 году и завершила в 2024 году. Работы выполняла компания "Бада Констракшн". Их стоимость составила 4,2 миллиона лари.
