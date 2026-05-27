Насилие над ребенком в детском саду: воспитательнице в Тбилиси предъявлено обвинение

Задержанной сотруднице учебно-воспитательного учреждения грозит до двух лет тюрьмы 27.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-27T18:40+0400

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Управление по делам несовершеннолетних Тбилисской прокуратуры предъявило обвинение воспитательнице частного детского сада в насилии над ребенком, говорится в распространенном Генпрокуратурой сообщении. По данным расследования МВД, воспитательница частного детсада в Тбилиси нанесла ребенку травмы. Задержанной предъявлено обвинение по статье 126 УК Грузии – "Избиение или иное насилие в отношении несовершеннолетнего". Ей грозит до двух лет лишения свободы. Прокуратура в предусмотренные законом сроки обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.Полиция задержала воспитательницу детсада по обвинению в насилии над несовершеннолетним 25 мая. По словам матери ребенка, она несколько раз обнаруживала царапины и следы от повреждений на шее, руках и других частях тела сына. После этого она незамедлительно обратилась в дирекцию сада, однако реакции так и не последовало.

