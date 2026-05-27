https://sputnik-georgia.ru/20260527/papuashvili-buduschee-otnosheniy-gruzii-i-ssha-zavisit-ot-vzaimnykh-interesov-298866042.html

Папуашвили: будущее отношений Грузии и США зависит от взаимных интересов

Папуашвили: будущее отношений Грузии и США зависит от взаимных интересов

Sputnik Грузия

Стратегическое партнерство с США было односторонне и несправедливо прекращено предыдущей администрацией, напомнил глава парламента Грузии 27.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-27T16:37+0400

2026-05-27T16:37+0400

2026-05-27T16:37+0400

грузия

новости

политика

вашингтон

тбилиси

сша

шалва папуашвили

дональд трамп

джо байден

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/19/288091670_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f65b7e1bdd2865ef17eaac0e6229c2b.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Тбилиси выступает за перезапуск отношений с США с чистого листа и на основе конкретных результатов, ожидая при этом, что американская администрация определится со своими интересами в отношении Грузии, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Президент США Дональд Трамп ранее направил поздравление президенту Грузии Михаилу Кавелашвили по случаю Дня независимости 26 мая, в котором отметил, что 2026 год открывает новые возможности для обновления отношений между Тбилиси и Вашингтоном. Он также заявил о поддержке грузинского народа в стремлении к безопасности, самоопределению и независимости. "Мы неоднократно говорили, что хотим начать отношения между Грузией и США с чистого листа и ориентироваться на конкретные результаты", – заявил Папуашвили.По его словам, стратегическое партнерство с США было односторонне и несправедливо прекращено предыдущей администрацией, что, по его оценке, нанесло ущерб интересам Грузии. Папуашвили также заявил, что в 2009 году подобное партнерство стало "утешительным призом" для бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после событий 2008 года. Он провел параллели с текущей международной практикой в отношении Украины, утверждая, что подобные механизмы могут использоваться как политический инструмент в обмен на будущие уступки. "Вот такая история у бывшего стратегического партнерства. Сейчас мы хотим, чтобы это было настоящее стратегическое партнерство, основанное на национальных интересах обеих стран", – отметил он. Глава парламента также заявил, что администрация США находится в процессе определения своих интересов в отношении Грузии, и Тбилиси ожидает прояснения позиции Вашингтона. По его словам, сотрудничество возможно там, где совпадают интересы сторон. "Посмотрим, определится ли администрация с тем, какие у нее интересы. Наши интересы просты – это объединение страны и рост благосостояния населения. Именно этим целям служит и внешняя политика", – сказал он. Папуашвили добавил, что взаимодействие с США, ЕС и другими партнерами будет развиваться в сферах общих интересов. "Именно с такой повесткой мы ведем диалог с представителями США. Посмотрим, где совпадут интересы — там и появятся возможности для сотрудничества. Мы действуем так, чтобы нравиться нашему народу, а не властям других стран", – добавил Папуашвили. Между тем 24 мая в Грузию прибыла делегация Госдепартамента США. Представители уже провели встречи с оппозиционными партиями, а также с премьер-министром Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным пресс-службы правительства, на встрече было подтверждено "стремление к перезапуску двусторонних отношений на основе взаимного уважения и с чистого листа". Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречили принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет, и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

вашингтон

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, вашингтон, тбилиси, сша, шалва папуашвили, дональд трамп, джо байден, грузинская мечта - демократическая грузия