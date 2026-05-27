Пещерный комплекс Вардзия частично закрыт для посетителей после камнепада

Камнепад произошел рядом с так называемым "Секретным туннелем" 27.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-27T14:33+0400

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Один из участков историко-архитектурного музея-заповедника Вардзия на юге страны временно закрыт для посетителей – причиной стал камнепад, произошедший на рассвете 27 мая, сообщили в Национальном агентстве охраны культурного наследия Грузии. Камнепад произошел рядом с так называемым "Секретным туннелем". В результате повреждены пешеходная дорожка и защитное ограждение. Пострадавших нет. На месте уже работают специалисты. Сейчас они оценивают последствия происшествия и объем необходимых восстановительных работ. Администрация музея-заповедника призвала посетителей соблюдать указания сотрудников при передвижении по территории комплекса.Пещерный монастырский комплекс Вардзия был построен в XII веке во времена правления царя Георгия III и его дочери, царицы Тамар. Первые пещеры в Вардзия появились при правлении Георгия III (1156-1184). Вардзия расположена в муниципалитете Аспиндза, примерно в 60 километрах от Ахалцихе. Помимо самого монастырского комплекса, в ущелье также находятся несколько других пещерных комплексов, крепость и храмы. В разных частях комплекса насчитывается от трех до 13 уровней и до 600 помещений, включая склады, трапезные, церкви, погреба, часовни и жилые кельи.

