Подпольную лесопилку обнаружили в окрестностях Тбилиси

За последние годы почти во всех регионах Грузии зафиксировано устойчивое снижение объемов незаконной вырубки лесов и массовое закрытие подпольных лесопильных...

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Сотрудники регионального управления департамента природоохранного надзора Мцхета-Мтианети министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии выявили незаконную лесопилку вблизи поселка ЗАГЭС, говорится в сообщении министерства.По данным ведомства, гражданин установил в специально оборудованном здании незарегистрированный ленточный лесопильный станок заводского производства. На территории также находилась древесина разных пород. "Поскольку факт содержит признаки уголовного преступления, материалы для дальнейшего реагирования были направлены в соответствующее ведомство", – говорится в сообщении. В департаменте природоохранного надзора подчеркнули, что борьба с незаконным использованием лесных ресурсов остается одним из приоритетных направлений работы. Одной из ключевых задач службы является сокращение числа нелегальных лесопилок по всей стране.По информации департамента, благодаря проведенным мероприятиям в последние годы почти во всех регионах Грузии сократилось число случаев незаконного лесопользования и незарегистрированных лесопильных предприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

