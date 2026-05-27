Поток туристов из Китая вырастет – замминистра о крупнейшей турвыставке в Шанхае
27.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-27T20:05+0400
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Грузия надеется на рост туристов из Китая после участия в одной из крупнейших туристических выставок Азии – ITB China 2026 в Шанхае, заявил замглавы Минэкономики Ираклий Надареишвили. Грузия участвовала в ITB China в статусе страны-партнера. Мероприятие прошло в Шанхае с 26 по 28 мая. Замминистра особо подчеркнул важность начала прямого авиасообщения между двумя странами и отметил, что для увеличения туристического потока из Китая и укрепления связей прямые рейсы между Шанхаем и Тбилиси начнутся с июля 2026 года. По словам Надареишвили, получение страной статуса партнера на масштабном мероприятии, в котором приняли участие представители более 80 стран и десятки тысяч посетителей, создало уникальную возможность для продвижения грузинского туристического продукта. На выставке, на национальном стенде Грузии, были представлены около 30 грузинских компаний, которые в течение трех дней имели возможность встретиться с местными лидерами отрасли и установить новые деловые связи. Грузия и Китай Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию в туристических целях, оставаясь в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
20:05 27.05.2026 (обновлено: 20:22 27.05.2026)
