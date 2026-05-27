Премьер Грузии назвал неприемлемыми видеокадры избиения полицейскими задержанного в Гори
27.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-27T18:57+0400
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Соответствующие госорганы окажут должное реагирование по факту избиения задержанного полицейскими в Гори — видеокадры абсолютно неприемлемые, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя происшествие. В соцсетях появились кадры избиения полицейскими задержанного. Видеозапись стала основанием для возбуждения уголовного дела — прокуратура Грузии начала следствие по факту предполагаемого злоупотребления властью со стороны сотрудников полиции в Гори (регион Шида Картли). "Я видел эти кадры. Это абсолютно неприемлемые кадры, и, конечно же, соответствующие государственные органы должны и осуществят соответствующее реагирование на это. Разумеется, общественность будет проинформирована", — сказал Кобахидзе. По предварительной информации СМИ, в Гори, в так называемом поселке "Комбинат" полиция пыталась остановить машину, в которой находился сотрудник банка и его товарищ. Между мужчинами и полицией произошла ссора, после чего и началось избиение. На кадрах видно, как задержанный замахивается на полицейского, после чего группа сотрудников полиции начинает избивать его ногами. Один из полицейских бьет задержанного по голове ногой уже после того, как на него надели наручники. По сообщениям СМИ, в "Комбинате" также присутствовал начальник полицейского управления Шида Картли, Серги Бзишвили. Сообщается также, что у одного из задержанных было холодное оружие. Прокуратура проводит следственные и процессуальные мероприятия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
