Проект о создании в Грузии Академии дипломатии уже в парламенте – подробности

Инициатива, анонсированная премьером из-за неудовлетворительного качества существующих программ международных отношений в стране, вводит обязательный годичный...

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Академия дипломатии как государственный вуз будет создана в Грузии — соответствующие поправки в закон "О высшем образовании" поступили в парламент Грузии.О необходимости создания в стране специального вуза для дипломатов ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Причиной он назвал недостаточный уровень подготовки по программам международных отношений в государственных и частных вузах.Согласно поправкам, Академия дипломатии станет высшим учебным заведением, где будут действовать программы бакалавриата и магистратуры по политическим наукам и международным отношениям. Учреждение будет подчиняться МИД Грузии.Кроме того, дипломатическая академия будет предлагать годичный курс повышения квалификации, после которого выпускники смогут претендовать на работу в дипломатической службе.Поправки вносятся и в закон "О дипломатической службе". Согласно изменениям, министр сможет получить от президента дипломатический ранг посла по представлению премьер-министра.Причиной таких изменений является стремление уравнять статус всего руководства МИД страны, поскольку по действующему законодательству Грузии такой ранг уже присваивается всем заместителям министра, которые, как и сам министр, занимают политические должности.При этом в Грузии отсутствует запрет на назначение лица без дипломатического ранга на должность главы внешнеполитического ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

