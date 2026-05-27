https://sputnik-georgia.ru/20260527/programma-merii-tbilisi-dlya-patsientov-s-rasseyannym-sklerozom-okhvatila-do-3-tysyach-obrascheniy-298874958.html

Программа мэрии Тбилиси для пациентов с рассеянным склерозом охватила до 3 тысяч обращений

Программа мэрии Тбилиси для пациентов с рассеянным склерозом охватила до 3 тысяч обращений

Sputnik Грузия

30 мая отмечается Международный день рассеянного склероза, в связи с чем Тбилисская телебашня будет подсвечена оранжевым цветом 27.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-27T23:25+0400

2026-05-27T23:25+0400

2026-05-27T23:25+0400

редкие заболевания

тбилиси

грузия

новости

общество

каха каладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/02/234870271_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8b6aef96533229e1493161fb7c83173c.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси с момента запуска программы финансирования лекарств и обследований для лечения рассеянного склероза профинансировала почти 3 тысячи обращений, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Департамент здравоохранения и социальных услуг города Тбилиси предоставляет финансирование для дорогостоящих лекарств, магнитно-резонансной томографии головы и спинного мозга для граждан, у которых диагностирован рассеянный склероз. Программа реализуется с 2020 года. В результате консультаций со специалистами в соответствующей области медицины мэрия также отменила возрастное ограничение для лиц, включенных в программу. Кроме того, как отметил мэр, 30 мая отмечается Международный день рассеянного склероза, в связи с чем Тбилисская телебашня будет подсвечена оранжевым цветом. "Международный день рассеянного склероза, цель которого – повысить осведомленность общества, выразить солидарность с людьми, у которых диагностирован рассеянный склероз, и оказать им поддержку, отмечается 30 мая. В этот день Тбилисская телебашня будет подсвечена оранжевым цветом, что станет еще одним подтверждением нашей поддержки и выражением нашего отношения", – подчеркнул мэр. Рассеянный склероз – заболевание центральной нервной системы, которое вызывает проблемы во взаимодействии головного мозга и тела и, в конечном итоге, может привести к инвалидности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

редкие заболевания, тбилиси, грузия, новости, общество, каха каладзе