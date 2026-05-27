https://sputnik-georgia.ru/20260527/programma-merii-tbilisi-dlya-patsientov-s-rasseyannym-sklerozom-okhvatila-do-3-tysyach-obrascheniy-298874958.html
Программа мэрии Тбилиси для пациентов с рассеянным склерозом охватила до 3 тысяч обращений
Программа мэрии Тбилиси для пациентов с рассеянным склерозом охватила до 3 тысяч обращений
Sputnik Грузия
30 мая отмечается Международный день рассеянного склероза, в связи с чем Тбилисская телебашня будет подсвечена оранжевым цветом 27.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-27T23:25+0400
2026-05-27T23:25+0400
2026-05-27T23:25+0400
редкие заболевания
тбилиси
грузия
новости
общество
каха каладзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/02/234870271_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8b6aef96533229e1493161fb7c83173c.jpg
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси с момента запуска программы финансирования лекарств и обследований для лечения рассеянного склероза профинансировала почти 3 тысячи обращений, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Департамент здравоохранения и социальных услуг города Тбилиси предоставляет финансирование для дорогостоящих лекарств, магнитно-резонансной томографии головы и спинного мозга для граждан, у которых диагностирован рассеянный склероз. Программа реализуется с 2020 года. В результате консультаций со специалистами в соответствующей области медицины мэрия также отменила возрастное ограничение для лиц, включенных в программу. Кроме того, как отметил мэр, 30 мая отмечается Международный день рассеянного склероза, в связи с чем Тбилисская телебашня будет подсвечена оранжевым цветом. "Международный день рассеянного склероза, цель которого – повысить осведомленность общества, выразить солидарность с людьми, у которых диагностирован рассеянный склероз, и оказать им поддержку, отмечается 30 мая. В этот день Тбилисская телебашня будет подсвечена оранжевым цветом, что станет еще одним подтверждением нашей поддержки и выражением нашего отношения", – подчеркнул мэр. Рассеянный склероз – заболевание центральной нервной системы, которое вызывает проблемы во взаимодействии головного мозга и тела и, в конечном итоге, может привести к инвалидности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/02/234870271_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2b148bab6f528b80f4777e74e7101c79.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
редкие заболевания, тбилиси, грузия, новости, общество, каха каладзе
редкие заболевания, тбилиси, грузия, новости, общество, каха каладзе
Программа мэрии Тбилиси для пациентов с рассеянным склерозом охватила до 3 тысяч обращений
30 мая отмечается Международный день рассеянного склероза, в связи с чем Тбилисская телебашня будет подсвечена оранжевым цветом
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси с момента запуска программы финансирования лекарств и обследований для лечения рассеянного склероза профинансировала почти 3 тысячи обращений, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Департамент здравоохранения и социальных услуг города Тбилиси предоставляет финансирование для дорогостоящих лекарств, магнитно-резонансной томографии головы и спинного мозга для граждан, у которых диагностирован рассеянный склероз. Программа реализуется с 2020 года.
"Предоставляемое лечение может подавлять активность этого заболевания и возвращать людей к повседневной социальной жизни. С начала программы мы профинансировали 2769 случаев лекарственной помощи и высокотехнологичных исследований", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
В результате консультаций со специалистами в соответствующей области медицины мэрия также отменила возрастное ограничение для лиц, включенных в программу.
Кроме того, как отметил мэр, 30 мая отмечается Международный день рассеянного склероза, в связи с чем Тбилисская телебашня будет подсвечена оранжевым цветом.
"Международный день рассеянного склероза, цель которого – повысить осведомленность общества, выразить солидарность с людьми, у которых диагностирован рассеянный склероз, и оказать им поддержку, отмечается 30 мая. В этот день Тбилисская телебашня будет подсвечена оранжевым цветом, что станет еще одним подтверждением нашей поддержки и выражением нашего отношения", – подчеркнул мэр.
Рассеянный склероз – заболевание центральной нервной системы, которое вызывает проблемы во взаимодействии головного мозга и тела и, в конечном итоге, может привести к инвалидности.