Следственная служба Грузии проверяет компании, попавшие под британские санкции

27.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-27T13:31+0400

2026-05-27T13:47+0400

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии уже ведет расследование в отношении зарегистрированных в стране компаний, которые накануне подпали под санкции Великобритании, говорится в распространенном ведомством заявлении. Великобритания внесла в санкционный список три зарегистрированные в Грузии компании – Arvix LLC, Rapira Group LLC и Aifory LLC. По данным британского правительства, они пытались обойти ограничения против РФ через платформы, работавшие из Грузии и других стран. Эти компании связаны с российской криптообменной сетью A7 network. По данным следствия, компании Arvix LLC и Aifory LLC были фиктивно зарегистрированы на подставных лиц за денежное вознаграждение, тогда как фактически работали в Москве. В Грузии у них не было ни активов, ни офисов. Суд 28 апреля 2026 года уже вынес приговор по этому делу: троим обвиняемым выписаны штрафы по 30 тысяч лари и установлены условные сроки, а организатор преступной схемы Давид Джинчарадзе был приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Следственная служба Минфина Грузии, как заявили в ведомстве, в координации с международными партнерами продолжает активно работать по борьбе с финансовыми и киберпреступлениями, а также по предотвращению и пресечению любых попыток обойти международные санкции. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, отменив переговоры высокого уровня в сфере обороны. "Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, подпавших под санкции Великобритании, выросло до одиннадцати человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список подпавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря 2024 года, также последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции. 24 февраля 2026 года грузинские телекомпании "Имеди" и "Пост ТВ" подпали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику, или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают, или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

