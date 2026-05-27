https://sputnik-georgia.ru/20260527/sledstvennaya-sluzhba-gruzii-proveryaet-kompanii-popavshie-pod-britanskie-sanktsii-298865544.html
Следственная служба Грузии проверяет компании, попавшие под британские санкции
Следственная служба Грузии проверяет компании, попавшие под британские санкции
Sputnik Грузия
В апреле уже вынесен приговор по этому делу: троим обвиняемым выписаны штрафы по 30 тысяч лари, установлены условные сроки, а организатора преступной схемы... 27.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-27T13:31+0400
2026-05-27T13:31+0400
2026-05-27T13:47+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
украина
великобритания
вахтанг гомелаури
михаил чинчаладзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/04/281927610_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_907728e357fab4b3b291f2a347f7b453.jpg
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии уже ведет расследование в отношении зарегистрированных в стране компаний, которые накануне подпали под санкции Великобритании, говорится в распространенном ведомством заявлении. Великобритания внесла в санкционный список три зарегистрированные в Грузии компании – Arvix LLC, Rapira Group LLC и Aifory LLC. По данным британского правительства, они пытались обойти ограничения против РФ через платформы, работавшие из Грузии и других стран. Эти компании связаны с российской криптообменной сетью A7 network. По данным следствия, компании Arvix LLC и Aifory LLC были фиктивно зарегистрированы на подставных лиц за денежное вознаграждение, тогда как фактически работали в Москве. В Грузии у них не было ни активов, ни офисов. Суд 28 апреля 2026 года уже вынес приговор по этому делу: троим обвиняемым выписаны штрафы по 30 тысяч лари и установлены условные сроки, а организатор преступной схемы Давид Джинчарадзе был приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Следственная служба Минфина Грузии, как заявили в ведомстве, в координации с международными партнерами продолжает активно работать по борьбе с финансовыми и киберпреступлениями, а также по предотвращению и пресечению любых попыток обойти международные санкции. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, отменив переговоры высокого уровня в сфере обороны. "Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, подпавших под санкции Великобритании, выросло до одиннадцати человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список подпавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря 2024 года, также последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции. 24 февраля 2026 года грузинские телекомпании "Имеди" и "Пост ТВ" подпали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику, или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают, или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
украина
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/04/281927610_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_c380c1f5cca1da83babe297daa22fe53.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси, украина, великобритания, вахтанг гомелаури, михаил чинчаладзе
грузия, новости, происшествия, тбилиси, украина, великобритания, вахтанг гомелаури, михаил чинчаладзе
Следственная служба Грузии проверяет компании, попавшие под британские санкции
13:31 27.05.2026 (обновлено: 13:47 27.05.2026)
В апреле уже вынесен приговор по этому делу: троим обвиняемым выписаны штрафы по 30 тысяч лари, установлены условные сроки, а организатора преступной схемы приговорили к 9,6 года лишения свободы
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии уже ведет расследование в отношении зарегистрированных в стране компаний, которые накануне подпали под санкции Великобритании, говорится в распространенном ведомством заявлении.
Великобритания внесла в санкционный список три зарегистрированные в Грузии компании – Arvix LLC, Rapira Group LLC и Aifory LLC. По данным британского правительства, они пытались обойти ограничения против РФ через платформы, работавшие из Грузии и других стран. Эти компании связаны с российской криптообменной сетью A7 network.
По данным следствия, компании Arvix LLC и Aifory LLC были фиктивно зарегистрированы на подставных лиц за денежное вознаграждение, тогда как фактически работали в Москве. В Грузии у них не было ни активов, ни офисов.
Суд 28 апреля 2026 года уже вынес приговор по этому делу: троим обвиняемым выписаны штрафы по 30 тысяч лари и установлены условные сроки, а организатор преступной схемы Давид Джинчарадзе был приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Что касается Rapira Group LLC, то следствие установило, что компания, зарегистрированная по доверенности гражданином Великобритании, через сайт rapira.net обслуживала исключительно граждан России. Ее домен зарегистрирован у российского регистратора, а в Грузии у компании не было ни банковской активности, ни активов, ни офиса.
Следственная служба Минфина Грузии, как заявили в ведомстве, в координации с международными партнерами продолжает активно работать по борьбе с финансовыми и киберпреступлениями, а также по предотвращению и пресечению любых попыток обойти международные санкции.
Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, отменив переговоры высокого уровня в сфере обороны.
Диалог заморозили впервые после создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской Мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей.
"Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля.
Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, подпавших под санкции Великобритании, выросло до одиннадцати человек.
Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список подпавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе.
По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря 2024 года, также последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции.
24 февраля 2026 года грузинские телекомпании "Имеди" и "Пост ТВ" подпали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику, или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают, или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".