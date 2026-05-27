Уровень жизни в Грузии: на сколько доходы семей превысили расходы

При этом доходы на одну семью в 2025 году за год выросли на 12,4%, а на человека – на 12,5% 27.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-27T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Ежемесячные доходы семей Грузии в 2025 году составили 2,1 тысячи лари и на 195 лари превысили ежемесячные расходы, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". При этом доходы на одну семью в 2025 году по сравнению с предыдущим годом выросли на 12,4%, а на человека – на 12,5%. Что касается расходов, то на одну семью их уровень вырос на 11,6% по сравнению с предыдущим годом, а на человека – на 11,7%.Доходы в Грузии Средний ежемесячный доход на одну семью в Грузии составил 2 131 лари, а на человека – 664 лари. Основные источники дохода семей составляют денежные доходы и перечисления, которые по сравнению с 2024 годом выросли в 2025 году на 0,1 процентного пункта и составили 90,5% общего дохода семьи. Основным источником денежного дохода для населения Грузии является заработная плата, которая составляет 49,3% от всего денежного дохода, полученного населением. На втором месте – деньги от государства (пенсии, помощь и стипендии – 21,9%), а на третьем – денежные средства, полученные в результате самозанятости (13,3%). Далее следуют средства, полученные в подарок (7,2%), деньги от продажи сельхозпродукции (4,6%), перечисления из-за рубежа (2,9%) и деньги от сдачи жилья в аренду (0,7%). Расходы населения По данным "Сакстата", средние ежемесячные расходы на семью в 2024 году составили 1 936 лари, а на человека – 603 лари. При этом денежные расходы составляют 69,3% всех расходов. Основную часть средств жители Грузии тратят на продукты, напитки и сигареты. На это приходится 38,7 % всех трат населения в месяц. На втором месте – транспорт (11,4%). Третье место занимает оплата коммунальных услуг (11,3%). Далее следуют здравоохранение, покупка одежды и обуви, предметов быта и траты на образование. Еще 13,7% трат приходится на все другие потребительские расходы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

