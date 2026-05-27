Власти Аджарии выставили на аукцион новое название стадиона в Батуми
27.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Министерство финансов и экономики Аджарии объявило об электронном аукционе по продаже прав на новое название для футбольного стадиона в Батуми, а также рекламных и сопутствующих прав, сообщили в пресс-службе ведомства.
Соглашение, подписанное 23 июля 2021 года с компанией, выбранной по итогам электронного аукциона, на основании которого стадион получил коммерческое название "Аджарабет Арена", истекает в конце июля 2026 года. Решение о проведении нового аукциона принято с учетом этих сроков.
Предложения нужно отправить до 13:00 8 июня Компании по управлению проектами Аджарии.
Годовая стартовая цена аукциона, определенная Национальным бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули, составляет 1,75 млн лари. Право пользования будет передано на пять лет с даты подписания соглашения.
На футбольном стадионе в Батуми, имеющем высшую IV категорию УЕФА, прошло множество крупных спортивных мероприятий, включая пять матчей молодежных команд УЕФА (до 21 года), а также международные и национальные матчи World Rugby и Союза регби Грузии.
По инициативе Национального олимпийского комитета Грузии 2 июня при поддержке правительства на стадионе состоится церемония открытия Молодежного олимпийского фестиваля. В будущем также запланирован ряд престижных музыкальных мероприятий.
Стадион в Батуми, соответствующий международным стандартам, открылся 27 октября 2020 года. Он был спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects и вмещает 20 тысяч зрителей. Стоимость проекта составила почти 145 млн лари.