Борьба с нелегалами в Грузии: выдворено до 100 иностранцев
МВД планирует выдворить из страны до 4 тысяч нелегальных мигрантов в 2026 году 28.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-28T15:55+0400
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последнее время выдворили еще 86 иностранцев, которые незаконно находились на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел страны.В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники департамента провели специальное мероприятие по иммиграционному контролю. Проверка проводилась на основании заранее полученных данных и была направлена на выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.В результате операции были выдворены граждане Турции, России, Индии, Туркменистана, Кении, Нигерии, Китая, Азербайджана, Филиппин, Бангладеш, Египта, Пакистана, Судана, Ирака, Казахстана, Узбекистана и других стран.Установлено, что они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований.Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Это ограничение не распространяется на тех, кто покинул страну добровольно.В первом квартале 2026 года власти Грузии выдворили из страны 904 иностранца. Наибольшую долю среди них составили граждане Турции.Всего, как заявил глава МВД Грузии в начале года, ведомство планирует выдворить из страны до 4 тысяч нелегальных мигрантов.
