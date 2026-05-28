Глава Минобразования Грузии: с 15 сентября формой успеют обеспечить лишь первоклассников

28.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-28T19:56+0400

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. К 15 сентября школьной формой будут обеспечены все первоклассники, а в течение первого семестра – учащиеся со второго по шестой классы, заявил министр образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе. Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе 28 мая ответил на вопросы депутатов в рамках процедуры интерпелляции. Министр предстал перед парламентом по запросу оппозиционных депутатов фракции "За Грузию". Всего было подготовлено 44 вопроса. Министр подчеркнул, что школьная форма имеет образовательное и социально-культурное значение. "Школьная форма имеет как образовательное, так и социально-культурное значение. Она способствует формированию дисциплины и школьной культуры, уменьшает социальные различия. Часто она снижает ежедневные расходы родителей. Она создает упорядоченную и академическую среду",– сказал Миканадзе. По его словам, в рамках программы планируется закупка и поставка около 1,8 млн предметов одежды. Приоритет отдается развитию местного производства, однако в процессе рыночного исследования участвовали как грузинские, так и зарубежные компании. Как стало известно 15 мая, компания, до этого предложившая самую низкую цену за пошив формы, отказалась от участия в тендере. Министр также заявил, что программа будет расширяться поэтапно – школьная форма будет вводиться в старших классах по одному классу в год. "Мы приняли решение начать формировать культуру школьной формы сначала в младших классах, добавляя по одному классу каждый год", – заявил Миканадзе. По его словам, если шестиклассник наденет форму в первом семестре этого учебного года, то будут внесены изменения в соответствующий нормативный акт, а со следующего года добавится седьмой класс, затем восьмой и так далее. В Грузии с 2026 года началась реформа системы образования. Основной концепцией реформы в школах является переход на 11-летнее обучение вместо существующего 12-летнего. При этом после получения аттестата о полном образовании дети по своему выбору смогут дополнительно отучиться в 12 классе. Кроме того, все государственные школы будут учиться по единым учебникам и одной школьной программе. Также новшеством станет введение в государственных школах Грузии обязательной школьной формы уже с 2026/2027 учебного года для учеников начальной школы – с первого по шестой класс включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

