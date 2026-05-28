https://sputnik-georgia.ru/20260528/glavnyy-khram-tbilisi-otremontiruyut-298873404.html
Главный храм Тбилиси отремонтируют
Главный храм Тбилиси отремонтируют
Sputnik Грузия
Работы будут завершены к концу октября текущего года, обещают в мэрии 28.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-28T18:58+0400
2026-05-28T18:58+0400
2026-05-28T18:58+0400
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23046/29/230462906_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_9981f90d3ae7d0a559787242f4700d0e.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Фонд развития Тбилиси приступает к реализации проекта по реставрации главного храма столицы – Сиони, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Тбилисский патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы Сиони – исторически главный храм Тбилиси и один из двух главных в Грузинской церкви. До строительства собора Святой Троицы в 2004 году здесь находилась главная тбилисская кафедра Католикоса-Патриарха всея Грузии. Храм и его колокольня являются памятниками культурного наследия. "Наличие памятников, имеющих статус объектов культурного наследия, является огромным достоянием нашего города. Мы реализовали ряд важных проектов в этом направлении. В настоящее время Тбилисский фонд развития запускает проект реставрации собора Сиони", – сказал Каладзе. По словам мэра столицы, работы будут завершены к концу октября текущего года. "На данный момент повреждены крыша и колокольня храма, из-за чего осадки повреждают стены и представляют угрозу для фресок в церкви. Соответственно, указанная часть церкви будет отреставрирована", – отметил Каладзе. Как заявил градоначальник, тендерные процедуры завершены и определена компания-победитель, с которой уже подписан контракт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23046/29/230462906_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_c6f716c8f29f9c3a963db1282e500eff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, общество
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, общество
Главный храм Тбилиси отремонтируют
Работы будут завершены к концу октября текущего года, обещают в мэрии
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Фонд развития Тбилиси приступает к реализации проекта по реставрации главного храма столицы – Сиони, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Тбилисский патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы Сиони – исторически главный храм Тбилиси и один из двух главных в Грузинской церкви. До строительства собора Святой Троицы в 2004 году здесь находилась главная тбилисская кафедра Католикоса-Патриарха всея Грузии. Храм и его колокольня являются памятниками культурного наследия.
"Наличие памятников, имеющих статус объектов культурного наследия, является огромным достоянием нашего города. Мы реализовали ряд важных проектов в этом направлении. В настоящее время Тбилисский фонд развития запускает проект реставрации собора Сиони", – сказал Каладзе.
По словам мэра столицы, работы будут завершены к концу октября текущего года.
"На данный момент повреждены крыша и колокольня храма, из-за чего осадки повреждают стены и представляют угрозу для фресок в церкви. Соответственно, указанная часть церкви будет отреставрирована", – отметил Каладзе.
Как заявил градоначальник, тендерные процедуры завершены и определена компания-победитель, с которой уже подписан контракт.