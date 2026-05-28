https://sputnik-georgia.ru/20260528/glavnyy-khram-tbilisi-otremontiruyut-298873404.html

Главный храм Тбилиси отремонтируют

Главный храм Тбилиси отремонтируют

Sputnik Грузия

Работы будут завершены к концу октября текущего года, обещают в мэрии 28.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-28T18:58+0400

2026-05-28T18:58+0400

2026-05-28T18:58+0400

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23046/29/230462906_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_9981f90d3ae7d0a559787242f4700d0e.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Фонд развития Тбилиси приступает к реализации проекта по реставрации главного храма столицы – Сиони, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Тбилисский патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы Сиони – исторически главный храм Тбилиси и один из двух главных в Грузинской церкви. До строительства собора Святой Троицы в 2004 году здесь находилась главная тбилисская кафедра Католикоса-Патриарха всея Грузии. Храм и его колокольня являются памятниками культурного наследия. "Наличие памятников, имеющих статус объектов культурного наследия, является огромным достоянием нашего города. Мы реализовали ряд важных проектов в этом направлении. В настоящее время Тбилисский фонд развития запускает проект реставрации собора Сиони", – сказал Каладзе. По словам мэра столицы, работы будут завершены к концу октября текущего года. "На данный момент повреждены крыша и колокольня храма, из-за чего осадки повреждают стены и представляют угрозу для фресок в церкви. Соответственно, указанная часть церкви будет отреставрирована", – отметил Каладзе. Как заявил градоначальник, тендерные процедуры завершены и определена компания-победитель, с которой уже подписан контракт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, общество