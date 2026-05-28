Грузия вернула в Турцию тонны томатов из-за карантинного вредителя

В ходе процедур пограничного карантинного контроля специалисты выявили несоответствие груза фитосанитарным требованиям страны-экспортера 28.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-28T20:48+0400

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Служба доходов Министерства финансов не пустила в Грузию более 8 тонн томатов из Турции из-за несоответствия санитарным нормам, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе процедур пограничного карантинного контроля специалисты выявили несоответствие груза фитосанитарным требованиям страны-экспортера. В томатах обнаружили следы карантинного вредителя. В результате проведенной проверки и на основании действующих регуляций было принято решение о возврате партии (8,2 тонны) в страну-экспортер. В соответствии с постановлением правительства Грузии № 463 от 20 сентября 2019 года, товар подлежал обязательному возврату в страну происхождения.

