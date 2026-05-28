https://sputnik-georgia.ru/20260528/gruziya-vernula-v-turtsiyu-tonny-tomatov-iz-za-karantinnogo-vreditelya-298900115.html
Грузия вернула в Турцию тонны томатов из-за карантинного вредителя
Грузия вернула в Турцию тонны томатов из-за карантинного вредителя
Sputnik Грузия
В ходе процедур пограничного карантинного контроля специалисты выявили несоответствие груза фитосанитарным требованиям страны-экспортера 28.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-28T20:48+0400
2026-05-28T20:48+0400
2026-05-28T20:48+0400
новости
грузия
общество
турция
служба доходов министерства финансов грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23573/17/235731751_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_cead9ee228b1255dbc12973ee032348c.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Служба доходов Министерства финансов не пустила в Грузию более 8 тонн томатов из Турции из-за несоответствия санитарным нормам, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе процедур пограничного карантинного контроля специалисты выявили несоответствие груза фитосанитарным требованиям страны-экспортера. В томатах обнаружили следы карантинного вредителя. В результате проведенной проверки и на основании действующих регуляций было принято решение о возврате партии (8,2 тонны) в страну-экспортер. В соответствии с постановлением правительства Грузии № 463 от 20 сентября 2019 года, товар подлежал обязательному возврату в страну происхождения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23573/17/235731751_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_3e737a675afb055725eab5ce0a96a00c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, общество, турция, служба доходов министерства финансов грузии
новости, грузия, общество, турция, служба доходов министерства финансов грузии
Грузия вернула в Турцию тонны томатов из-за карантинного вредителя
В ходе процедур пограничного карантинного контроля специалисты выявили несоответствие груза фитосанитарным требованиям страны-экспортера
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Служба доходов Министерства финансов не пустила в Грузию более 8 тонн томатов из Турции из-за несоответствия санитарным нормам, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе процедур пограничного карантинного контроля специалисты выявили несоответствие груза фитосанитарным требованиям страны-экспортера. В томатах обнаружили следы карантинного вредителя.
В результате проведенной проверки и на основании действующих регуляций было принято решение о возврате партии (8,2 тонны) в страну-экспортер.
В соответствии с постановлением правительства Грузии № 463 от 20 сентября 2019 года, товар подлежал обязательному возврату в страну происхождения.