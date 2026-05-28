https://sputnik-georgia.ru/20260528/izbienie-grazhdanina-politsiey-v-gruzii-zaderzhany-shest-politseyskikh-298882507.html
Избиение гражданина полицией в Грузии: задержаны шестеро полицейских
Избиение гражданина полицией в Грузии: задержаны шестеро полицейских
Sputnik Грузия
Факт избиения гражданина полицейскими зафиксировало местное СМИ 28.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-28T11:51+0400
2026-05-28T11:51+0400
2026-05-28T12:05+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
гори
шида картли
ираклий кобахидзе
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/73/235827337_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_53fce3dc600877f00ebe4ddd697f1bd3.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Генпрокуратура задержала шестерых сотрудников МВД Грузии по делу об избиении гражданина в Гори, в регионе Шида Картли. Им предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий.Следствием установлено, что 27 мая 2026 года обвиняемые во время задержания пострадавшего превысили служебные полномочия с применением насилия, в результате чего гражданину были причинены телесные повреждения и нарушены его права.Всем шестерым полицейским грозит от 5 до 8 лет лишения свободы за превышение служебных полномочий с применением насилия.Кадры избиения Папуны Лоцулашвили 27 мая 2026 года вызвали широкий общественный резонанс. Факт избиения гражданина полицейскими зафиксировало местное СМИ. На кадрах видно, как сотрудники полиции избивают задержанного ногами и продолжают наносить удары после того, как надели на него наручники. У пострадавшего сломано ребро и повреждена рука.Вскоре после распространения видеокадров ситуацию прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, который назвал действия полиции неприемлемыми и призвал соответствующие органы к незамедлительному реагированию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
гори
шида картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/73/235827337_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8b356a5463c58cad52e68e17c1fb9f16.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, гори, шида картли, ираклий кобахидзе, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, гори, шида картли, ираклий кобахидзе, генеральная прокуратура грузии
Избиение гражданина полицией в Грузии: задержаны шестеро полицейских
11:51 28.05.2026 (обновлено: 12:05 28.05.2026)
Факт избиения гражданина полицейскими зафиксировало местное СМИ
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Генпрокуратура задержала шестерых сотрудников МВД Грузии по делу об избиении гражданина в Гори, в регионе Шида Картли. Им предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий.
Следствием установлено, что 27 мая 2026 года обвиняемые во время задержания пострадавшего превысили служебные полномочия с применением насилия, в результате чего гражданину были причинены телесные повреждения и нарушены его права.
Всем шестерым полицейским грозит от 5 до 8 лет лишения свободы за превышение служебных полномочий с применением насилия.
Кадры избиения Папуны Лоцулашвили 27 мая 2026 года вызвали широкий общественный резонанс. Факт избиения гражданина полицейскими зафиксировало местное СМИ. На кадрах видно, как сотрудники полиции избивают задержанного ногами и продолжают наносить удары после того, как надели на него наручники. У пострадавшего сломано ребро и повреждена рука.
Вскоре после распространения видеокадров ситуацию прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, который назвал действия полиции неприемлемыми и призвал соответствующие органы к незамедлительному реагированию.