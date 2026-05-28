Избиение гражданина полицией в Грузии: задержаны шестеро полицейских

Факт избиения гражданина полицейскими зафиксировало местное СМИ

2026-05-28T11:51+0400

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Генпрокуратура задержала шестерых сотрудников МВД Грузии по делу об избиении гражданина в Гори, в регионе Шида Картли. Им предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий.Следствием установлено, что 27 мая 2026 года обвиняемые во время задержания пострадавшего превысили служебные полномочия с применением насилия, в результате чего гражданину были причинены телесные повреждения и нарушены его права.Всем шестерым полицейским грозит от 5 до 8 лет лишения свободы за превышение служебных полномочий с применением насилия.Кадры избиения Папуны Лоцулашвили 27 мая 2026 года вызвали широкий общественный резонанс. Факт избиения гражданина полицейскими зафиксировало местное СМИ. На кадрах видно, как сотрудники полиции избивают задержанного ногами и продолжают наносить удары после того, как надели на него наручники. У пострадавшего сломано ребро и повреждена рука.Вскоре после распространения видеокадров ситуацию прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, который назвал действия полиции неприемлемыми и призвал соответствующие органы к незамедлительному реагированию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

