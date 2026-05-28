Новшества для государственных вузов Грузии – глава Минобразования отчитался парламенту

2026-05-28T21:16+0400

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Государственные вузы Грузии переходят на новую модель финансирования, а студенты этих вузов будут учиться бесплатно, новшества ждут и абитуриентов следующих лет, заявил министр образования Грузии Гиви Миканадзе в парламенте Грузии. Правительство Грузии в 2026 году запустило реформу государственного высшего образования, изменив число мест на ряд факультетов и добавив к выбору абитуриентов профессиональное образование. Реформы коснулись и вузов Грузии. Новая система выдачи денег вузам По словам министра образования, в вузах будет внедрена новая система государственного финансирования. Она основана на двухкомпонентной системе – базовом финансировании и финансировании, основанном на результатах. По его словам, базовое финансирование определяется с учетом количества студентов, стоимости программ и основных потребностей университета, связанных с учебным процессом, и направлено на обеспечение стабильного функционирования университетов и их финансовой автономии. Финансирование , основанное на результатах, будет вводиться поэтапно и будет связано с достижением университетами конкретных результатов, в том числе: улучшением качества образования, развитием исследований и инноваций, усилением интернационализации и содействием региональному развитию. "Данная модель создает основу для того, чтобы государственное финансирование было направлено на повышение доступности и качества высшего образования, укрепление исследовательского потенциала и долгосрочное институциональное развитие университетов", – заявил Миканадзе. Бесплатное обучения По словам министра, с 2026-2027 учебного года обучение в государственных высших учебных заведениях будет бесплатным. По его словам внедрение представленной нами модели финансирования создаст основу для того, чтобы государственные университеты смогли развивать образовательные программы, соответствующие рынку труда и приоритетам развития страны, обеспечивать высокое качество обучения и исследовательскую среду, а также создавать достойные и конкурентоспособные условия оплаты труда для академического, административного и вспомогательного персонала. Министр отметил, что анализ рынка труда, проведенный Министерством экономики и устойчивого развития, выявил масштабный дисбаланс между университетами и реальными потребностями рынка труда. "В процессе разработки концепции реформы министерство изучило как подходы Европейского пространства высшего образования (EHEA), так и практику отдельных стран, где государство активно участвует в стратегическом планировании системы высшего образования, консолидации ресурсов, оценке качества и обеспечении соответствия рынку труда. Однако приоритетом, конечно, являются национальные потребности", – заявил Миканадзе. Новшества для поступающих По словам министра образования, с будущего года вступительные экзамены в вузы будут полностью соответствовать программе, которая будет предложена в 11-м классе школы, чтобы родителям не приходилось тратить дополнительные ресурсы на подготовку ученика. По словам министра, базовые знания ученик должен получить в полном объеме на базовой ступени, а в X-XI классах уже больше внимания он сможет больше уделять внимание профильным и важным для него направлениям. По его словам, после завершения экзаменов у поступающих будет возможность, уже на основании полученных результатов и интересов, принять окончательное решение, где они продолжат обучение. Что касается XII класса, то он остается для учащихся факультативным компонентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

