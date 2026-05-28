Патриарх Грузии и делегация Госдепа США обсудили отношения двух стран

Католикос-Патриарх пригласил делегацию Госдепартамента США на запланированные юбилейные мероприятия, приуроченные к 1700-летию провозглашения христианства...

2026-05-28T14:54+0400

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Отношения между Грузией и США, общие христианские ценности и перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III и представители Государственного департамента США в ходе встречи в Патриаршей резиденции, говорится в сообщении пресс-службы Патриархии Грузии. С главой Грузинской православной церкви встретились помощник по чрезвычайным ситуациям аппарата государственного секретаря США Чарльз Йоки, директор офиса по делам России и Кавказа Госдепартамента США Питер Андреоли, а также временный поверенный в делах США в Грузии Алан Перселл. Как сообщили в Патриархии, члены американской делегации поздравили Шио III с интронизацией и подчеркнули роль Православной церкви в истории Грузии. "Разговор также коснулся отношений между двумя странами и их общих христианских ценностей. Стороны вновь выразили готовность к углублению сотрудничества и укреплению этих ценностей", – говорится в сообщении пресс-службы Патриархии. По словам главы службы по связям с общественностью Патриархии Андрии Джагмаидзе, встреча прошла в деловой и теплой атмосфере, а Патриархия выразила готовность поддерживать прямые контакты со сторонами, заинтересованными в жизни церкви в Грузии. "Состоялся разговор по различным вопросам, которые объединяют Грузию и США. Было отмечено, что эти отношения имеют потенциал для еще большего углубления. В целом встреча была деловой, теплой и внушающей надежду на то, что в ближайшее время можно будет сказать, что отношения перешли на другой этап. Со стороны Патриархии было заявлено, что она готова поддерживать связь и прямые отношения со стороной, заинтересованной в жизни церкви в Грузии", – заявил Джагмаидзе. В Патриархии также отметили, что в этом году Грузия отмечает 1700-летие провозглашения христианства государственной религией. В связи с этим Католикос-Патриарх пригласил делегацию Госдепартамента США на запланированные юбилейные мероприятия. Делегация Госдепартамента США прибыла в Грузию 24 мая. Представители уже провели встречи с оппозиционными партиями, а также с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. По данным пресс-службы правительства, на встрече было подтверждено "стремление к перезапуску двусторонних отношений на основе взаимного уважения и с чистого листа". Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречили принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет, и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

