Почему буксует мирная инициатива РФ и США – заявление Шойгу

По словам секретаря российского Совета безопасности, "без войны" Запад не станет выделять средства для украинского бюджета, а после окончания боевых действий... 28.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-28T18:24+0400

ТБИЛИСИ, 28 мая – Sputnik. Мирная инициатива РФ и США по Украине буксует прежде всего из-за полного отсутствия у Киева политической воли к миру и постоянного стремления к эскалации, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на неформальной встрече глав советов безопасности в рамках I Международного форума по безопасности.Он также сказал, что некоторые объясняют это влиянием британской и ЕСовской "партии войны", однако есть и другой фактор."Как только прекратятся боевые действия, киевскому режиму придется разбираться с последствиями его антироссийской авантюры", – подчеркнул секретарь Совбеза РФ.Шойгу привел конкретные цифры. Если в 1991 году на Украине проживало 52 млн человек, то сегодня осталось в лучшем случае вдвое меньше, а по реалистичным оценкам – 20 млн. Более трети из них – пенсионеры.Секретарь российского Совбеза отметил, что украинский бюджет зависит только от западной помощи. По словам Шойгу, "без войны" средства выделять не будут.Он добавил, что дефицит торгового баланса Украины в 2025 году составил почти 45 млрд долларов, а в первом квартале нынешнего – больше $13 млрд. В то же время украинский госдолг (более $215 млрд) превысил 100% ВВП."Чем и как Киев будет отдавать долги – непонятно", – отметил Шойгу.

