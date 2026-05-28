Почему буксует мирная инициатива РФ и США – заявление Шойгу
По словам секретаря российского Совета безопасности, "без войны" Запад не станет выделять средства для украинского бюджета, а после окончания боевых действий... 28.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-28T21:26+0400
18:24 28.05.2026 (обновлено: 21:26 28.05.2026)
ТБИЛИСИ, 28 мая – Sputnik. Мирная инициатива РФ и США по Украине буксует прежде всего из-за полного отсутствия у Киева политической воли к миру и постоянного стремления к эскалации, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на неформальной встрече глав советов безопасности в рамках I Международного форума по безопасности.
"Российско-американская мирная инициатива, к сожалению, буксует. Основным препятствием на пути ее реализации остается полное отсутствие у киевского режима политической воли к миру и постоянное стремление к эскалации", – отметил Шойгу.
Он также сказал, что некоторые объясняют это влиянием британской и ЕСовской "партии войны", однако есть и другой фактор.
"Как только прекратятся боевые действия, киевскому режиму придется разбираться с последствиями его антироссийской авантюры", – подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
Шойгу привел конкретные цифры. Если в 1991 году на Украине проживало 52 млн человек, то сегодня осталось в лучшем случае вдвое меньше, а по реалистичным оценкам – 20 млн. Более трети из них – пенсионеры.
"Самое мягкое определение всему этому – демографический кризис", – добавил Шойгу.
Секретарь российского Совбеза отметил, что украинский бюджет зависит только от западной помощи. По словам Шойгу, "без войны" средства выделять не будут.
Он добавил, что дефицит торгового баланса Украины в 2025 году составил почти 45 млрд долларов, а в первом квартале нынешнего – больше $13 млрд. В то же время украинский госдолг (более $215 млрд) превысил 100% ВВП.
"Чем и как Киев будет отдавать долги – непонятно", – отметил Шойгу.