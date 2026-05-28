Россия выстраивает с Грузией отношения на основе прагматизма - Захарова
Россия остается для Грузии ключевым экспортным рынком и ведущим поставщиком энергоносителей и зерна, заявила представитель МИД РФ
2026-05-29T15:39+0400
18:39 28.05.2026 (обновлено: 15:39 29.05.2026)
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Россия стремится выстраивать с Грузией связи на основе принципов прагматизма и равноправия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Вопреки бесцеремонным попыткам еэсовцев навязать Тбилиси конфронтационный курс в отношении Москвы, ввести антироссийские санкции, пожертвовать собственными интересами в пользу политического безумия Запада, Грузия сделала выбор в пользу многовекторной политики. Стремимся создавать все условия для развития гуманитарных контактов между нашими народами, которые объединяют общие ценности, давние исторические и культурные узы", — сказала Захарова.
По ее словам, между странами активно расширяется экономическое сотрудничество. В прошлом году товарооборот достиг рекордных $2,7 млрд, а турпоток из России — 1,4 млн человек.
Захарова подчеркнула, что Россия остается для Грузии ключевым экспортным рынком и ведущим поставщиком энергоносителей и зерна.