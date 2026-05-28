https://sputnik-georgia.ru/20260528/rossiyskaya-armiya-osvobodila-novovasilevku-v-kharkovskoy-oblasti-298899378.html

Российская армия освободила Нововасилевку в Харьковской области

Российская армия освободила Нововасилевку в Харьковской области

Sputnik Грузия

Подразделения группировки "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создавать полосу безопасности на территории Сумской и... 28.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-28T16:24+0400

2026-05-28T16:24+0400

2026-05-28T19:04+0400

россия

в мире

минобороны рф

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/15/286445293_0:123:3071:1851_1920x0_80_0_0_a2082f712d52c0789a783e5d9f428378.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мая – Sputnik. Подразделения российских войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Нововасилевка в Харьковской области, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.В ведомстве пояснили, что контроль ВС России над данным населенным пунктом нарушает логистику противника на этом участке фронта по доставке боеприпасов, продовольствия, а также ротации.Также, по данным ведомства, в зоне действий "северной" группировки ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.Российскими бойцами нанесено поражение живой силе и технике украинских вооруженных формирований в районах таких населенных пунктов Харьковской области, как Рубежное, Казачья Лопань и Белый Колодезь, а также Храповщина, Лужки, Писаревка, Пустогород и Вольная Слобода Сумской области.В Минобороны подчеркнули, что подразделения группировки "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создавать полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины