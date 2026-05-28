Российская армия освободила Нововасилевку в Харьковской области
Подразделения группировки "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создавать полосу безопасности на территории Сумской и... 28.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-28T19:04+0400
ТБИЛИСИ, 28 мая – Sputnik. Подразделения российских войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Нововасилевка в Харьковской области, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.В ведомстве пояснили, что контроль ВС России над данным населенным пунктом нарушает логистику противника на этом участке фронта по доставке боеприпасов, продовольствия, а также ротации.Также, по данным ведомства, в зоне действий "северной" группировки ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.Российскими бойцами нанесено поражение живой силе и технике украинских вооруженных формирований в районах таких населенных пунктов Харьковской области, как Рубежное, Казачья Лопань и Белый Колодезь, а также Храповщина, Лужки, Писаревка, Пустогород и Вольная Слобода Сумской области.В Минобороны подчеркнули, что подразделения группировки "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создавать полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
16:24 28.05.2026 (обновлено: 19:04 28.05.2026)
Подразделения группировки "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создавать полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, заявили в МО РФ
