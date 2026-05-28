Сотни миллионов в туризм Грузии – аналитики о запуске поезда между Баку и Тбилиси

26 мая, после шестилетнего перерыва, Тбилиси и Баку восстановили регулярное железнодорожное сообщение 28.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между Баку и Тбилиси принесет дополнительно 200 миллионов долларов в туристический сектор Грузии, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt&Taggart. После шестилетнего перерыва, 26 мая, Тбилиси и Баку восстановили регулярное сообщение по железной дороге. Пассажирское железнодорожное сообщение между Грузией и Азербайджаном было приостановлено из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года. Теперь пассажирские поезда между столицами соседних стран будут ездить ежедневно. "Потери доходов от туризма с Ближнего Востока составили около 150 млн долларов США в марте-апреле 2026 года. Но возобновление работы железнодорожного сообщения с Азербайджаном полностью это компенсирует, поскольку мы прогнозируем дополнительные 200 млн долларов доходов от туризма по данному маршруту во второй половине 2026 года", – сказано в обзоре аналитиков. Инвестиционная кампания сохранила свой прогноз доходов от туризма на 2026 год на уровне 4,9 млрд долларов США. По мнению Galt&Taggart, хотя эскалация конфликта на Ближнем Востоке временно снизила приток туристов из региона, ожидается, что возобновление железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси полностью компенсирует этот дефицит. По данным Национальной администрации туризма, количество визитов международных путешественников в январе-марте 2026 года составило 1,3 миллиона, что на 1,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Число туристических визитов за этот период достигло рекордного показателя – 1 миллиона, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы Грузии от туризма в первом квартале 2026 года выросли на 0,5% и достигли рекордных 829,8 миллиона долларов. Доходы страны от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов – на 5,9% больше, чем в 2024 году. Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов.

