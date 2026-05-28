В Грузии объявили войну толстым учебникам – новшество для школьников
Министерство образования анонсировало переход на новые учебники, которые будут едины для всех школ Грузии
В Грузии объявили войну толстым учебникам – новшество для школьников
Министерство образования анонсировало переход на новые учебники, которые будут едины для всех школ Грузии
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. С нового учебного года части школьников государственных школ не придется носить тяжелые учебники, заявил министр образования Грузии Гиви Миканадзе в парламенте.
Министерство образования анонсировало переход на новые учебники, которые будут едины для всех школ Грузии.
"Мы отказываемся от толстых учебников. Мы вводим новый принцип, переходим на семестровые учебники. Некоторые учебники будут напечатаны в трех и четырех частях, чтобы облегчить сумки учеников. Мы заботимся и думаем о наших детях и в этом плане", – заявил Гиви Миканадзе.
По его словам, учебники уже с нового учебного года получат ученики первых, седьмых и десятых классов.
"В этом году в начале учебного года учеников первых, седьмых, десятых классов уже встретят новые учебники по грузинскому языку, истории, географии, химии, биологии, физике и математике", – отметил Миканадзе.
По словам министра, прямая ответственность государства заключается в том, чтобы каждый ученик, независимо от места жительства или социального положения, имел доступ к качественным, академически правильным и соответствующим современным требованиям учебным ресурсам.
"Несмотря на то что среди существующих школьных учебников встречаются авторы, материалы которых приемлемы для школьного сообщества, наличие единичных хороших книг или отдельных правильных глав или вопросов не приводило к системному перелому. Именно поэтому было решено создать такой базовый ресурс, который удовлетворял бы единому минимуму академических, методологических и возрастных стандартов", – заявил Миканадзе.
По словам министра, особенно важно, чтобы учебники не создавались в закрытом режиме.
"Все учебники, которые поступят в школу с 15 сентября, пройдут этап пилотирования непосредственно в учебном процессе с участием учителей и родителей", – сказал Миканадзе.
Он также отметил, что учитель, помимо основного учебника, имеет право использовать в качестве дополнительного ресурса материал, адаптированный к интересам ученика.
"Только в условиях открытости, многосторонней вовлеченности и сотрудничества станет возможным создание качественного, академически правильного и современного образовательного ресурса, который поможет учащимся в развитии критического мышления и широкого видения", – сказал Миканадзе.
В Грузии школьное образование называется "общим образованием". Согласно грузинскому законодательству, "общее образование – это образование, целью которого является воспитание гражданина Грузии и подготовка его к следующей после общего образования профессиональной и общественной жизни".
Школьное образование делится на три этапа:
начальное (первый – шестой классы);
базовое (седьмой – девятый классы);
среднее (десятый и одиннадцатый классы);
плюс 12-й класс по желанию с 2028 года.