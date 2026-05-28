В Грузии объявили войну толстым учебникам – новшество для школьников

Министерство образования анонсировало переход на новые учебники, которые будут едины для всех школ Грузии 28.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-28T23:31+0400

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. С нового учебного года части школьников государственных школ не придется носить тяжелые учебники, заявил министр образования Грузии Гиви Миканадзе в парламенте. Министерство образования анонсировало переход на новые учебники, которые будут едины для всех школ Грузии. По его словам, учебники уже с нового учебного года получат ученики первых, седьмых и десятых классов. "В этом году в начале учебного года учеников первых, седьмых, десятых классов уже встретят новые учебники по грузинскому языку, истории, географии, химии, биологии, физике и математике", – отметил Миканадзе. По словам министра, прямая ответственность государства заключается в том, чтобы каждый ученик, независимо от места жительства или социального положения, имел доступ к качественным, академически правильным и соответствующим современным требованиям учебным ресурсам. По словам министра, особенно важно, чтобы учебники не создавались в закрытом режиме. "Все учебники, которые поступят в школу с 15 сентября, пройдут этап пилотирования непосредственно в учебном процессе с участием учителей и родителей", – сказал Миканадзе. Он также отметил, что учитель, помимо основного учебника, имеет право использовать в качестве дополнительного ресурса материал, адаптированный к интересам ученика. В Грузии школьное образование называется "общим образованием". Согласно грузинскому законодательству, "общее образование – это образование, целью которого является воспитание гражданина Грузии и подготовка его к следующей после общего образования профессиональной и общественной жизни". Школьное образование делится на три этапа:

