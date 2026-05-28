Вместо Минэкономики Администрация туризма – в Грузии вводятся новые правила для гидов

Иностранным гражданам будет запрещено работать гидами до 1 марта 2027 года 28.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Все субъекты, осуществляющие туристическую деятельность в Грузии, будут обязаны регистрироваться в Национальной администрации туризма Грузии, а не в Министерстве экономики. Соответствующие поправки в закон "О туризме" парламент Грузии принял в первом чтении.Согласно изменениям, Национальная администрация туризма будет вести учет всех субъектов, занимающихся туристической деятельностью, включая гидов, туроператоров и туристические агентства.При этом иностранным гражданам будет запрещено работать гидами до 1 марта 2027 года.Осуществление туристической деятельности без регистрации в базе повлечет штраф в размере 500 лари при первом нарушении и 1 тысячи лари – при повторном.Невыполнение требований Национальной администрации туризма повлечет штраф в размере 1 тысячи лари, а при повторном нарушении – 2 тысяч лари. Такой же штраф предусмотрен и за деятельность организаций по управлению туристическим объектом без регистрации.Кроме того, гиды, туроператоры и турагентства будут обязаны не только регистрироваться в Национальной администрации туризма, но и предоставлять информацию о начале или прекращении своей деятельности, а также об изменении данных своих компаний.Также правительство определит виды туристической деятельности, сопряженные с риском. В соответствии с этим перечнем туристические субъекты, предоставляющие такие услуги, будут обязаны застраховать как свою деятельность, так и пользователей этих услуг.Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом Грузии и публикации на сайте "Законодательного вестника Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

