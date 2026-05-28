Зивзивадзе стал лучшим в составе "Хайденхайма" по итогам сезона

Футболист подписал четырехлетний контракт с "Хайденхаймом" в начале 2025 года 28.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Грузинский нападающий "Хайденхайма" Буду Зивзивадзе был признан лучшим игроком команды в сезоне 2025/26.Голосование провело спортивное издание Bulinews. Зивзивадзе опередил своего главного конкурента – капитана команды Патрика Майнку – на один голос."Одним из игроков, которые делали все возможное, чтобы сохранить команду в Бундеслиге, был Буду Зивзивадзе. Грузин пережил непростые периоды по ходу сезона. Однако в итоге он набрал форму и забил пять из своих шести голов в Бундеслиге в последних шести матчах", – написали в Bulinews.У Зивзивадзе отметили умение контролировать мяч, помогать команде в обороне, а также хорошую игру на втором этаже.Самым важным моментом сезона для нападающего "Хайденхайма", по мнению аналитиков, стала ничья с "Баварией" (3:3) в 32-м туре. Тогда каждое очко имело решающее значение в борьбе за выживание. В той встрече Зивзивадзе оформил дубль.Зивзивадзе подписал четырехлетний контракт с "Хайденхаймом" 3 января 2025 года.

