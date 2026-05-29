Более 1,7 тысячи семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Зугдиди

На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 295,9 тысячи вынужденных переселенцев, это 94,5 тысячи семей 29.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Отремонтированные квартиры будут переданы более 1,7 тысячи семей вынужденных переселенцев в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) в 2027 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В 2023 году по решению правительства стартовала беспрецедентно масштабная программа расселения. Жилые комплексы строятся одновременно в пяти городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Рустави и Боржоми. "Примерно полтора года назад мы сбросили здесь капсулу, началось строительство жилых корпусов для вынужденных переселенцев, которые уже построены. Остается еще много работы, и примерно через год более 1,7 тысячи семей вынужденных переселенцев получат отремонтированные квартиры в этих корпусах", – заявил Кобахидзе. В Зугдиди ведется строительство жилых комплексов, отвечающих современным стандартам, для 1747 семей вынужденных переселенцев. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с главой Минздрава Михаилом Сарджвеладзе и другими членами правительства ознакомились с ходом строительства. По словам премьера, это очень важный социальный проект, и это также выражение заботы государства о своих гражданах, особенно о гражданах- вынужденных переселенцев. В рамках проекта ведется строительство семи корпусов, два из которых уже завершены, а в трех завершаются внутренние покрасочные и отделочные работы. Программа переселения также включает в себя улучшение внешней инфраструктуры после завершения строительства. Семьи вынужденных переселенцев получат полностью отремонтированные квартиры в Зугдиди в 2027 году. С начала 90-х годов прошлого века в Грузии стоит проблема с жильем для вынужденных переселенцев. Для удовлетворения потребностей в жилье в стране действует несколько программ. Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает им в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 295,9 тысячи вынужденных переселенцев, это 94,5 тысячи семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

