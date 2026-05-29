https://sputnik-georgia.ru/20260529/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii--zaderzhana-gruppa-iz-shesti-inostrantsev-298916492.html

Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержана группа из шести иностранцев

Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержана группа из шести иностранцев

Sputnik Грузия

Теперь иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 29.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-29T21:42+0400

2026-05-29T21:42+0400

2026-05-29T21:45+0400

грузия

происшествия

новости

мвд грузии

наркопреступления в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23923/11/239231161_0:101:2419:1462_1920x0_80_0_0_1748180c44ddd8ef1372c4efd6a521e3.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Шесть иностранных граждан были задержаны по обвинению в создании организованной группы, которая занималась культивацией наркотических растений и их продажей. Как установило следствие, иностранцы, чье гражданство не называется, в своих съемных квартирах в разных районах Тбилиси устроили специальные теплицы, где выращивали коноплю для последующей реализации. Кроме конопли и марихуаны, полиция в арендованных квартирах задержанных изъяла кокаин и тетраканнабиол, а также материалы для расфасовки наркотиков. Теперь иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за культивацию и выращивание наркотического растения, незаконное приобретение и хранение наркотиков и способствование их реализации. Число фиксируемых преступлений, связанных с наркотиками, в первом квартале 2026 года составило 3 553, что в два раза превышает показатель первого квартала 2025 года. Прокуратура Грузии за этот период предъявила обвинения в наркопреступлениях 1 870 лицам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии