https://sputnik-georgia.ru/20260529/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii--zaderzhana-gruppa-iz-shesti-inostrantsev-298916492.html
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержана группа из шести иностранцев
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержана группа из шести иностранцев
Sputnik Грузия
Теперь иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 29.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-29T21:42+0400
2026-05-29T21:42+0400
2026-05-29T21:45+0400
грузия
происшествия
новости
мвд грузии
наркопреступления в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23923/11/239231161_0:101:2419:1462_1920x0_80_0_0_1748180c44ddd8ef1372c4efd6a521e3.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Шесть иностранных граждан были задержаны по обвинению в создании организованной группы, которая занималась культивацией наркотических растений и их продажей. Как установило следствие, иностранцы, чье гражданство не называется, в своих съемных квартирах в разных районах Тбилиси устроили специальные теплицы, где выращивали коноплю для последующей реализации. Кроме конопли и марихуаны, полиция в арендованных квартирах задержанных изъяла кокаин и тетраканнабиол, а также материалы для расфасовки наркотиков. Теперь иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за культивацию и выращивание наркотического растения, незаконное приобретение и хранение наркотиков и способствование их реализации. Число фиксируемых преступлений, связанных с наркотиками, в первом квартале 2026 года составило 3 553, что в два раза превышает показатель первого квартала 2025 года. Прокуратура Грузии за этот период предъявила обвинения в наркопреступлениях 1 870 лицам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23923/11/239231161_168:0:2252:1563_1920x0_80_0_0_f73c14bc6b2f2e0a841a0e9facddee87.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
грузия, происшествия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержана группа из шести иностранцев
21:42 29.05.2026 (обновлено: 21:45 29.05.2026)
Теперь иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Шесть иностранных граждан были задержаны по обвинению в создании организованной группы, которая занималась культивацией наркотических растений и их продажей.
Как установило следствие, иностранцы, чье гражданство не называется, в своих съемных квартирах в разных районах Тбилиси устроили специальные теплицы, где выращивали коноплю для последующей реализации.
Кроме конопли и марихуаны, полиция в арендованных квартирах задержанных изъяла кокаин и тетраканнабиол, а также материалы для расфасовки наркотиков.
Теперь иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за культивацию и выращивание наркотического растения, незаконное приобретение и хранение наркотиков и способствование их реализации.
Число фиксируемых преступлений, связанных с наркотиками, в первом квартале 2026 года составило 3 553, что в два раза превышает показатель первого квартала 2025 года. Прокуратура Грузии за этот период предъявила обвинения в наркопреступлениях 1 870 лицам.