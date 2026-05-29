Число внутренних туристов в Грузии выросло – новые данные
В первом квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в январе-марте 2026 года выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 287,9 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 584 тысячи поездок (на 5,1% больше, чем в январе-марте 2025 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 665 тысяч.Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 51 года до 70 лет, они составили 36,2% от общего числа, затем идут граждане от 31 года до 50 лет с 36%.За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси (в среднем 415 тысяч в месяц) и в регион Имерети (в среднем 322,4 тысячи в месяц).Куда ездили и сколько тратили местные туристыВ первом квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения.Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 273,6 миллиона лари, что на 12,9% больше, по сравнению с январем-мартом 2025 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 7,4% и составили 172,7 лари.В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.Среди внутренних туристов 55% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии – среднемесячные показатели
Цель визита
Число визитов, тысячи
Доля в общем числе визитов, %
Визит к родственникам и друзьям
867,0
54,7
Шопинг
246,0
15,5
Лечение
150,3
9,5
Посещение второго дома
145,4
9,2
Отдых и развлечения
94,6
6,0
Профдеятельность
24,9
1,6
Другое
55,9
3,5
Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 273,6 миллиона лари, что на 12,9% больше, по сравнению с январем-мартом 2025 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 7,4% и составили 172,7 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)
Виды расходов
Расходы, млн лари
Расходы за визит, лари
Шопинг
101,6
64,2
Транспорт
53,5
33,8
Еда и напитки
53,1
33,5
Размещение
8,4
5,3
Культурные и развлекательные мероприятия
2,7
1,7
Другое
54,2
34,2
Среди внутренних туристов 55% составляют женщины.