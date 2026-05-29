https://sputnik-georgia.ru/20260529/chislo-vnutrennikh-turistov-v-gruzii-vyroslo--novye-dannye-298902836.html

Число внутренних туристов в Грузии выросло – новые данные

Число внутренних туристов в Грузии выросло – новые данные

Sputnik Грузия

В первом квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам 29.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-29T09:01+0400

2026-05-29T09:01+0400

2026-05-29T09:01+0400

грузия

новости

туризм

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23295/78/232957854_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_3e082eff8fc0e99672308781dd6b8b0d.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в январе-марте 2026 года выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 287,9 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 584 тысячи поездок (на 5,1% больше, чем в январе-марте 2025 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 665 тысяч.Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 51 года до 70 лет, они составили 36,2% от общего числа, затем идут граждане от 31 года до 50 лет с 36%.За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси (в среднем 415 тысяч в месяц) и в регион Имерети (в среднем 322,4 тысячи в месяц).Куда ездили и сколько тратили местные туристыВ первом квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения.Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 273,6 миллиона лари, что на 12,9% больше, по сравнению с январем-мартом 2025 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 7,4% и составили 172,7 лари.В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.Среди внутренних туристов 55% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, туризм, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика