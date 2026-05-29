ФСБ предотвратила подрыв пассажирского поезда
Задержанный фигурант по инструкциям украинских спецслужб изготовил взрывчатку и хранил ее у себя дома, по замыслу СБУ, в результате подрыва должно было... 29.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-29T17:58+0400
ТБИЛИСИ, 29 мая – Sputnik. Федеральная служба безопасности РФ задержала россиянина, который планировал подорвать пассажирский поезд в Новороссийске по заданию СБУ, сообщили в ЦОС ФСБ.В ФСБ уточнили, что фигурант связался с представителем украинской спецслужбы через Telegram. От куратора СБУ мужчина получил задание подорвать железнодорожные пути, когда по ним будет проходить пассажирский состав. По замыслу СБУ, в результате подрыва должно было погибнуть много людей, также нарушилась бы работа станции.Сообщается, что сотрудники ФСБ РФ задержали агента СБУ во время рекогносцировки на железной дороге. При этом никто не пострадал, имущественный ущерб не допущен, добавили в российской спецслужбе.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению теракта.
россия, в мире, происшествия, сбу, фсб, обострение ситуации вокруг украины
15:25 29.05.2026 (обновлено: 17:58 29.05.2026)
Задержанный фигурант по инструкциям украинских спецслужб изготовил взрывчатку и хранил ее у себя дома, по замыслу СБУ, в результате подрыва должно было погибнуть много людей
ТБИЛИСИ, 29 мая – Sputnik. Федеральная служба безопасности РФ задержала россиянина, который планировал подорвать пассажирский поезд в Новороссийске по заданию СБУ, сообщили в ЦОС ФСБ.
"В городе Новороссийске пресечена попытка совершения террористического акта гражданином России 1993 года рождения, действовавшим по заданию спецслужб Украины", – говорится в сообщении.
В ФСБ уточнили, что фигурант связался с представителем украинской спецслужбы через Telegram. От куратора СБУ мужчина получил задание подорвать железнодорожные пути, когда по ним будет проходить пассажирский состав. По замыслу СБУ, в результате подрыва должно было погибнуть много людей, также нарушилась бы работа станции.
Кроме того, злоумышленник был снабжен инструкциями по совершению теракта. Фигурант приобрел нужные компоненты и изготовил взрывчатку, которую затем хранил у себя дома.
Сообщается, что сотрудники ФСБ РФ задержали агента СБУ во время рекогносцировки на железной дороге. При этом никто не пострадал, имущественный ущерб не допущен, добавили в российской спецслужбе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению теракта.