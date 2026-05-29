https://sputnik-georgia.ru/20260529/gruziya-snizila-eksport-avtomobiley-v-azerbaydzhan-pochti-na-50-298897663.html
Грузия снизила экспорт автомобилей в Азербайджан почти на 50%
Грузия снизила экспорт автомобилей в Азербайджан почти на 50%
Sputnik Грузия
Азербайджан занимает третье место среди стран-импортеров автомобилей из Грузии 29.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-29T10:52+0400
2026-05-29T10:52+0400
2026-05-29T10:52+0400
грузия
новости
экономика
азербайджан
автомобили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24815/16/248151692_207:0:2243:1145_1920x0_80_0_0_2534e43dd211a7b792ad8c1cc957d8a2.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Экспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан за январь-апрель 2026 года сократился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.За первые четыре месяца 2026 года объем экспорта автомобилей из Грузии в Азербайджан составил 1 458 автомобилей на общую сумму $50,2 млн. В стоимостном выражении эти показатели на 37% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Азербайджан занимает третье место среди импортеров автомобилей из Грузии. По итогам 2025 года общий объем автомобильного экспорта из страны составил 111 265 машин стоимостью 2,8 миллиарда долларов. Из них в Азербайджан были поставлены 7 814 автомобилей на сумму 213 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24815/16/248151692_461:0:1988:1145_1920x0_80_0_0_c1b781b52c366154ebdae0340a8d5871.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, азербайджан, автомобили
грузия, новости, экономика, азербайджан, автомобили
Грузия снизила экспорт автомобилей в Азербайджан почти на 50%
Азербайджан занимает третье место среди стран-импортеров автомобилей из Грузии
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Экспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан за январь-апрель 2026 года сократился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.
За первые четыре месяца 2026 года объем экспорта автомобилей из Грузии в Азербайджан составил 1 458 автомобилей на общую сумму $50,2 млн. В стоимостном выражении эти показатели на 37% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Азербайджан занимает третье место среди импортеров автомобилей из Грузии. По итогам 2025 года общий объем автомобильного экспорта из страны составил 111 265 машин стоимостью 2,8 миллиарда долларов. Из них в Азербайджан были поставлены 7 814 автомобилей на сумму 213 миллионов долларов.