Грузия снизила экспорт автомобилей в Азербайджан почти на 50%

Азербайджан занимает третье место среди стран-импортеров автомобилей из Грузии 29.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-29T10:52+0400

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Экспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан за январь-апрель 2026 года сократился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.За первые четыре месяца 2026 года объем экспорта автомобилей из Грузии в Азербайджан составил 1 458 автомобилей на общую сумму $50,2 млн. В стоимостном выражении эти показатели на 37% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Азербайджан занимает третье место среди импортеров автомобилей из Грузии. По итогам 2025 года общий объем автомобильного экспорта из страны составил 111 265 машин стоимостью 2,8 миллиарда долларов. Из них в Азербайджан были поставлены 7 814 автомобилей на сумму 213 миллионов долларов.

